Calcio, Promozione: De Santis per il Bastia

Il Bastia comunica sui propri canali social un nuovo arrivo, vecchia conoscenza del club bastiolo: si tratta dell’esperto centrocampista Josef De Santis, classe 1988, nelle scorse stagioni con la maglia dell’Atletico BMG e con un curriculum importante in Serie D.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): “La Società Calcio Bastia 1924 comunica il ritorno in maglia biancorossa del forte centrocampista classe ‘88 Josef De Santis che dopo aver trascorso le ultime 6 stagioni in Eccellenza con Atletico Bmg e prima al Massa Martana vanta un curriculum di tutto rispetto in Serie D con ben 264 presenze e 16 gol vestendo le maglie di Narnese , Campobasso , Ischia Isola Verde, Sporting Terni , Bastia , Spoleto e Sansepolcro.

Con la maglia del Bastia Calcio, nella stagione 2013/14 in Serie D, è stato premiato per aver realizzato il gol più bella della stagione”.

Queste le parole rilasciate dal giocatore (fonte Facebook Bastia Calcio 1924): “E' sempre bello ritornare in un piazza in cui si è stati bene. Dopo sei anni a Massa Martana ho deciso di accettare senza indugio la chiamata del Bastia Calcio e di Mister Montecucco che mi ha voluto fortemente e aderire con entusiamo al progetto di questa gloriosa società.

Ringrazio il Massa Martana e l'Atletico BMG per le ultime sei stagioni e in particolare Sabatino Montecchiani, mio datore di lavoro, che mi ha dato la possibilità di fare questa scelta.

Sono carico e garantisco, come ho sempre fatto ovunque ho giocato, di impegnarmi al massimo per la maglia del Bastia per riportare questa Società nelle categorie che le competono sia per la storia, per il blasone e per la tifoseria che le appartengono”.