Promozione, Bastia-C4: a Kola risponde Cairoli

ATHLETIC CLUB BASTIA: Lorenzetti, Rossi S., Marini (Cianetti), Calabrese, Cairoli (Paparelli), Migno, Ragusa, Buongiorno (Loreti), Haruna (Battistelli M., Marcelli), Trecchiodi, Rossi J.. (A disposizione: Donnini, Russo, Carloni). Allenatore: Coraggi

C4 FOLIGNO: Pallotta, Ferreira, Casciola, Materazzi, Kica (Ballerini), Agostini, Coresi (Rosi) Tempesta (Fornetti), Cavitolo (Battistelli Ma.), Fondi (Bonci), Kola. (A disposizione: Rospetti, Donnola, Paffarini, Ciccioli). Allenatore: Bicerna



ARBITRO: Simone Pannacci Perugia (Assistenti: Andrea Isidori e Matteo Salari di Perugia)



RETI: 21’pt (rig.) Kola (C4), 7’st Cairoli (AB)

Un gol per tempo e l'anticipo del sabato tra Athletic Club Bastia e C4 Foligno finisce in parità. Due gol che consegnano alle formazioni in gioco un punto a testa per muovere la classifica dopo i risultati maturati nella gara d'esordio. Dopo la bella vittoria nella gara d'esordio, la C4 fuori casa non è riuscita a bissare il risultato, fermata nella ripresa dai padroni di casa trascinati dal gol di Cairoli. Dopo venti minuti di gioco, Kola viene steso in area da Calabresi. Il direttore di gara Pannacci indica il dischetto di rigore decretando la massima punizione. Dagli undici metri lo stesso Kola non sbaglia spiazzando Lorenzetti. L'estremo difensore del Bastia, però, evita la capitolazione più volte prima dell'intervallo. Nella ripresa, il Bastia si scuote. Da calcio di punizione, Cairoli disegna una parabola imprendibile per Pallotta pareggiando la contesa. Così, dopo un primo tempo passato a subire, il Bastia cerca senza risultato il sorpasso. Sempre Kola è l'ultimo ad arrendersi, ma il suo calcio di punizione prima del fischio finale termina alto. Pareggio e un punto a testa.