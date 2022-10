Promozione: "manita" della Marra San Feliciano al Mantignana

Squadra in casa

MARRA S.FELICIANO: Cocchini, Baldoni, Ragni, Corradini, Sorella D., Miccio, Bartoccini S., Velez Macias, Minelli, Fuscagni, Piccioli. A disp.: Ceccaccio, Mezzasoma, Gattobigio, Brizioli, Bianchi, Tiradossi, Sorella M., Turriziani, Vinti. All. Gelosia

MANTIGNANA MONTEMALBE: Calzoni, Cosci, Peverini, Cipolloni, Galizi, Mogini, Spiaggia, Ravanelli L., Ravanelli C., Gibbs, Mercanti. A disp.: Vaselli N., Tabacchioni, Xhaferri, Tinozzi, Marinelli, Vaselli F., Bianchi, Penchini, Cenerini. All. Rubeca

ARBITRO: Aloi di Gubbio

RETI: 3'pt, Ravanelli C., 12'pt Sorella D., 27'st, Miccio, 29'st Fuscagni, 30'st Ravanelli, 32'st Miccio, 43'st Turriziani

La Marra San Feliciano rifila un netto 5-2 ai danni del Mantignana nell'anticipo del girone A di Promozione. La prima frazione di gara finisce in pareggio con i gol di Ravanelli in apertura e la risposta di Sorella. Nella ripresa, Miccio e Fuscagni provano a far scappare i padroni di casa, Ravanelli accorcia le distanze ma ancora Miccio prima e Turriziani poi pongono l'allungo decisivo nel match.