Promozione: alla Grifo Sigillo ecco Barbacci

Continuano i colpi di mercato in casa Grifo Sigillo. La società ha appena annunciato, infatti, l'ingaggio del centrocampista Marco Barbacci. L'anno scorso Barbacci, dopo una parentesi al Montone, ha poi militato nel Branca fino a fine campionato. Un innesto di categoria, dunque, per la Grifo Sigillo, con un giocatore nella linea mediana che arriva dalla categoria superiore di Eccellenza.

"L’Asd Grifo Sigillo - si legge nella nota - è lieta di annunciarvi con grande piacere il suo secondo colpo in entrata e importante per la nuova rosa che va piano piano componendosi. Arriva infatti dall’Eccellenza Marco Barbacci, centrocampista di categoria e di esperienza classe 1996. Per noi sarà il Barbanera che guiderà la sua ciurma di pirati dal mezzo della sua nuova nave. Benvenuto nell’Asd Grifo Sigillo"