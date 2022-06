Promozione: alla Ducato Spoleto approda Valerio Liurni

Dopo la retrocessione dal campionato di Eccellenza, la Ducato Spoleto inizia a muovere il proprio mercato estivo. In attacco è arrivato Valerio Liurni, innesto di qualità e spessore per una Ducato Spoleto che vuole fare la voce grossa nella prossima stagione in Promozione. L'attaccante ternano, classe '97, nei playout disputati con la Romeo Menti ha messo a egno tre reti. Gol di Liurni, però che non hanno evitato alla formaizone di Allerona Scalo la retrocessione.

In precedenza, Liurni ha indossato le maglie di Todi, San Venanzo, Orvietana e Olympia Thyrus. Ora la nuova avventura alla corte di mister Di Tanna, che potrà fare affidamento su un attacante di categoria.