Calcio serie B, Reggina - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Caro Grifo se ci sei batti un colpo. In tanti avrebbero immaginato le comprensibili difficoltà in un campionato di così alto livello, non certo però di essere ultimi in classifica e per giunta con una squadra che ancora non c'è. La trasferta di Reggio Calabria non può che rappresentare l'ennesimo importante snodo di questa stagione fino a questo momento disastrosa: anche un punticino, che non servirebbe a nulla ai fini della graduatoria, potrebbe essere utile per il morale. Lo sa benissimo Fabrizio Castori, tornato sulla panchina biancorossa per cercare una rimonta che appare difficilissima, ma per nulla deciso a lasciare nulla di intentato.

Vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento del Granillo:

QUI PERUGIA - Settimana a dir poco blindata per cercare di ritrovare la giusta serenità in vista di un impegno che si preannuncia molto complicato. Castori, in silenzio e appena tornato sulla panchina biancorossa, ha subito usato il pugno di ferro escludendo dai convocati gente come Aleandro Rosi e Gabriele Angella. Il tutto malgrado il reparto arretrato si presenti alquanto risicato: Filippo Sgarbi ha recuperato in extremis, ma difficilmente sarà impiegabile dall'inizio. Out anche Andrea Beghetto, Jacopo Furlan e Ryder Matos.

L'avvento del Castori bis comporterà il ritorno al 3-5-2: Gori in porta; Curado, Vulikic e Dell'Orco in difesa; Casasola, Kouan, Bartolomei, Luperini e Lisi a centrocampo; Strizzolo e Di Carmine davanti.

QUI REGGINA - Pippo Inzaghi, arrivato un po' a sorpresa sulla panchina degli amaranto, non potrà contare sull'esperto attaccante ex Bologna Federico Santander, mentre avrà regolarmente a disposizione Riccardo Gagliolo, dato in dubbio. Il tecnico ha dimostrato in conferenza stampa di avere molto rispetto del Grifo, ben sapendo di partire con i favori del pronostico. Tanta poi è la voglia di riscattare il passo falso di Parma.

Stando questa la situazione la formazione potrebbe essere la seguente (4-3-3): Colombi tra i pali; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara in difesa; Fabbian, Majer, Hernani a centrocampo; Canotto, Menez, Rivas in avanti.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Reggina - Perugia sarà visibile a partire dalle 14 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.