Calcio serie C, Spal - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il Pescara il Perugia si prepara ad incontrare un'altra delle candidate alla serie B, forse quella principale. Anche la Spal è retrocessa dalla serie B e questo farà della sfida del Mazza una delle più attese di questa stagione. Per i biancorossi sarà la terza partita effettiva dopo quella con Lucchese e appunto Pescara, per i biancoazzurri invece la seconda dopo il successo risicato contro la Vis Pesaro.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento di stasera:

Qui Spal, per Di Carlo tegola Sits

Domenico Di Carlo, alla prima stagione sulla panchina degli estensi dopo quella poco fortunata di Pordenone, può disporre della rosa quasi nella sua interezza, ad eccezione dell'attaccante lettone Dario Sits, infortunatosi nel corso del match contro la Vis Pesaro. Per lui c'è la rottura del crociato e conseguentemente un lungo stop.

L'ex centrocampista del Vicenza potrebbe schierare i suoi con il 4-3-3: Del Favero in porta; Bruscagnin, Arena, Valentini e Tripaldelli in difesa; Parravicini, Carraro e Maistro a centrocampo; Siligardi, Antenucci e Dalmonte a comporre il trio d'attacco.

Qui Perugia, Baldini con quattro assenti

Non erano le condizioni ideali in cui sicuramente Francesco Baldini voleva presentarsi a questa sfida assai complicata, ma il tecnico deve necessariamente tener conto del tour de force a cui la sua squadra verrà sottoposta fino a fine mese. E così è obbligata la rinuncia a gente come Yeferson Paz, Nicolò Cudrig, Simone Santoro e Jacopo Furlan. Il 4-3-3 sarà il modulo da adottare, ma non sono escluse soluzioni alternative, ad esempio il 4-2-3-1.

Questa la possibile formazione: Adamonis tra i pali; Mezzoni, Angella, Vulikic e Cancellieri in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan a centrocampo; Ricci, Matos e Lisi in attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Spal - Perugia sarà visibile a partire dalle 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).