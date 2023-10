Calcio serie C, Perugia - Torres: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia - Torres, ovvero primo vero big match della stagione. Si affrontano le squadre probabilmente più in salute del girone B nonchè le uniche imbattute. Le differenze, oltre che in classifica (i rossoblù primi a punteggio pieno, i biancorossi quinti, che inseguono con otto lunghezze di ritardo), anche nello stile di gioco. Mentre i padroni di casa tentano di giocare sempre a viso aperto e palla a terra, i sardi sono più votati alla compattezza e alle ripartenze, le vere armi vincenti che hanno permesso loro di ottenere questi risultato. C'è molta curiosità insomma di vedere che partita sarà.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano a questo importante appuntamento:

Qui Perugia: soltanto in due out dai convocati

Rifinitura blindata all'interno del Curi per i biancorossi. Francesco Baldini dovrà rinunciare soltanto a due giocatori: il portiere Marius Adamonis, che deve scontare ancora due giornate di squalifica dato che il ricorso presentato dalla società è stato rigettato, e Cristian Dell'Orco, reduce dall'intervento al menisco. Presenti nell'elenco sia Francesco Mezzoni che Nicolò Cudrig, che avevano avuto qualche problemino in settimana.

C'è ancora qualche dubbio relativo al sistema di gioco, ma alla fine dovrebbe avere la meglio quello di Fermo, con Santoro alle spalle di Matos e Lisi. In caso contrario dentro Vasquez al centro del tridente con Matos e Lisi ai lati. Negli altri reparti cambierà poco o nulla: difesa con Paz (favorito su Mezzoni), Angella, Vulikic e Bozzolan (o Cancellieri); mediana con Iannoni, Bartolomei o Kouan.

Qui Torres: soltanto Diakite resta a casa

Mister Greco ha parlato nella conferenza stampa della vigilia del match del Curi come interessante banco di prova. I sardi si sono resi protagonisti di un percorso netto e non sono intenzionati a fermarsi. Il tutto nonostante l'unica assenza prevista, quella di Adama Diakite, non ancora recuperato. Tutti a disposizione gli altri.

Lo schieramento iniziale seguirà fedelmente la linea di queste settimane, cioè il 3-4-1-2: Zaccagno in porta; Antonelli, Idda e Dametto in difesa; Zecca, Giorico, Kujabi e Liviero a centrocampo; Mastinu alle spalle di Scotto e Fischnaller.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Torres sarà visibile a partire dalle ore 14 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).