Calcio serie C, Fermana - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La Torres in questo inizio di stagione appare davvero una schiacciasassi e il Perugia non può e non deve fermarsi. I biancorossi sono imbattuti ma ancora attardati in classifica; necessario dunque fare risultato pieno domani sera al Recchioni in un ambiente che non si preannuncia affatto semplice. Di fronte una Fermana che cerca anch'essa una svolta avendo vinto soltanto una partita su sei disputate.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Fermana: Bruniera non è intenzionato a snaturarsi

Andrea Bruniera, conosciuto nelle Marche per aver indossato nei primi anni 90 la maglia di quell'Ancona che seppe stupire con la promozione in serie A nel 1992 e la conquista della finale di Coppa Italia nel 1994 da squadra di B, è conscio che il suo lavoro non sarà facile. Il 2-2 di Pesaro dell'ultimo turno di campionato aveva illuso un pochino l'ambiente che le cose si stessero sistemando, poi è arrivata la batosta di Coppa a Pescara (a cui però va dato il giusto peso).

Il tecnico gialloblù, ancora alla ricerca del vestito adatto, dovrebbe però proseguire sulla strada del 4-3-1-2: Borghetto in porta; Laverone, Spedalieri, Padella e Calderoni in difesa; Giandonato, Misuraca e Fontana (o Scorza) a centrocampo; Pinzi alle spalle di Semprini e Curatolo.

Qui Perugia: oltre a Dell'Orco fuori anche Cudrig

Dopo la conferenza stampa del mezzogiorno Francesco Baldini ha fatto svolgere la rifinitura in un Curi blindato. Nel corso di quest'ultima si è fermato anche Nicolò Cudrig, rimasto vittima di un lieve affaticamento. Il tecnico ha deciso di non rischiarlo non includendolo nella lista dei convocati in cui invece è presente Federico Ricci, recuperato. Non c'è infine Cristian Dell'Orco, che deve risolvere alcuni problemi al ginocchio operato.

Largo probabilmente al 4-3-3, con uno tra Abibi e Furlan a difendere la porta; Mezzoni, Angella, Vulikic e Cancellieri (o Bozzolan) in difesa; Kouan, Bartolomei e Santoro a centrocampo; Matos, Vasquez e Lisi in attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Fermana - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).