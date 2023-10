Superlega, la Sir Susa Vim Perugia toglie i veli. Ora il campionato

Sir Susa Vim Perugia e Autocentro Giustozzi, una tradizione che si rinnova da undici anni. Ancora una volta è l'autosalone sito in via Settevalli ad ospitare la presentazione dei Block Devils e come ogni inizio stagione che si rispetti l'entusiasmo è davvero allo zenit.

In attesa dell'amichevole a ranghi contrapposti prevista per questa sera alle ore 20:30 si è assistito al classico bagno di folla, con i sostenitori bianconeri presenti in gran numero malgrado la giornata lavorativa per godersi da vicino il roster al completo da pochi giorni causa impegni con nazionali.

Applausi naturalmente per tutti indistintamente, ma la mente non può che essere rivolta al primo impegno da tre punti, il match di domenica al PalaBarton contro Catania che segnerà l'inizio del campionato di Superlega. Una partita, quella contro la neopromossa siciliana, che potrebbe vedere il pronostico scontato, ma non va presa in alcun modo sotto gamba: il cambio di allenatore, avvenuto pochi giorni fa, può portare spesso ad una scossa positiva ed in più i bianconeri lavorano insieme appunto da pochi giorni. Due fattori che potrebbero rendere questo match più complicato di quanto si possa pensare.

L'attesa e l'emozione di dirigenti e tecnici

Gino Sirci ha ricevuto in dote una sorpresa, ovvero il piacere di presentare la nuova Touareg 2024. Poi è passato alle cose molto più formali: "Eccoci qua. Abbiamo un nuovo allenatore, che fa questo mestiere da quando aveva vent'anni. E' fresco di scudetto e viene qui con grande credenziali. Poi ci sono nuovi giocatori. Non avviamo stravolto il roster passato e rinnovato le persone all'interno. Spero che quest'anno potremo dare spettacolo e raccogliere le soddisfazioni che tutti cerchiamo e meritiamo. E naturalmente di essere supportato da questo bellissimo pubblico. Servirà anche un po di fortuna, che aiuta gli audaci".

Coach Angelo Lorenzetti scalpita, seppur con lo stile che lo caratterizza: "Domenica partiamo, senza dimenticare il lavoro fatto insieme ai ragazzi e alla società, che ci ha soddisfatto in pieno. Era importante farci trovare pronti al ritorno dei nazionali. Ora entriamo dentro la stagione, fatta non solo di partite ma di quotidianità. Si sta sempre dalla parte giusta quando si è nello sport: senza avversario non ci sarebbe spettacolo". Il PalaBarton lo accoglierà dopo tanta battaglie da rivale: "Quello di Perugia non era l'ambiente facile da affrontare. C'è un palazzetto caratterizzato da una curva tutta bianca che infastidiva l'avversario, spero di averlo dalla nostra parte. Posso assicurare che cercheremo di trasmettere emozioni". Infine: "Ogni inizio è magia e lo è ancor più quando si cambia società. Bisogna farsi conoscere, non vedo l'ora di farlo".

La rosa

Il primo a parlare è uno dei giocatori più rappresentativi, Simone Giannelli: "Siamo qua per fare il nostro e carichi per iniziare. C'è entusiasmo e non vediamo l'ora. Ci sono i presupposti per fare bene. Sarà proprio questo il nostro obbiettivo". Su Ropret come compagno: "E' una risorsa preziosa per avere qualità nell'allenamento e una soluzione in più se le cose vanno meno bene".

A completare il reparto palleggiatore c'è dunque Gregor Ropret, a cui viene posta la stessa domanda: "Simone? E' importantissimo per tutta la squadra essendo uno dei più forti del mondo nel suo ruolo in questo momento". Sulle sue condizioni dopo l'infortunio rimediato all'europeo: "Ancora non sono al 100% ma abbastanza vicino. Mi sono già allenato, spero di poter giocare qualche set già stasera".

Uno dei volti più attesi è Wassim Ben Tara: "Mi sento bene, siamo al completo e non vedo l'ora di scendere in campo. Il campionato italiano? Il migliore del mondo".

Grandi applausi per Roberto Russo, oramai uno dei veterani: "E' sempre una grande emozione essere qui. Sono molto carico per l'inizio della stagione e spero di aiutare la squadra meglio possibile". Sarà un anno duro e sarà importante un certo tipo di atteggiamento: "Non c'è mai tempo di riposare, non dobbiamo pensare di essere i più bravi ma.lavorare e sfruttare le nostre qualità".

E' poi il turno di Sebastian Solè, che si è allenato a Perugia: "E' stato un periodo per noi positivo, dato che eravamo in vacanza. Ogni anno è più difficile e faticoso ma è questo è un buon segnale perché ci sono molte sfide davanti".

Un'altro dei confermati è Jesus Herrera, che agli azzurri ha in pratica precluso con Cuba la qualificazione diretta alle olimpiadi: "Sono contento di essere rimasto e di avere Ben Tara come compagno. Siamo una famiglia".

Anche per Davide Candellaro arriva finalmente il matrimonio con i Block Devils: "Ci ho giocato tante volte contro, condividendo alcuni grandi momenti e altri meno belli. E' un orgoglio di essere stato chiamato, vediamo di rispondere adeguatamente. Avere compagni di squadra così assicura un alto livello e di portare a casa il risultato".

Atteso ad una conferma Flavio, centrale brasiliano che all'ultima partita ha staccato con il biglietto per Parigi proprio a scapito dell'Italia: "Sto bene e sono molto motivato. Ho trovato benissimo i miei compagni di squadra. Confermo, siamo una famiglia".

Tra i volti nuovi c'è Alessandro Toscani, il libero di riserva, reduce da una lunga esperienza in A2: "Sono davvero molto emozionato. La squadra è top. La Superlega? Ci sono tanti campioni che m nazionali, quindi di altissimo livello.

L'età passa, non certo le motivazioni. Questo è come sempre Max Colaci: "Se non fossi motivato non sarei qui. Ho sempre voglia di divertirmi, fare bene e possibilmente vincere. Allenarsi è bello ma viviamo per le partite".

Per capitan Wilfredo Leon poche ma importantissime parole: "Sono contentissimo di tornare qui. Vi aspetto al PalaBarton a tifare. Insieme e tutti uniti saremo più forti".

Ancora più telegrafico Oleh Plotnytskyi: "Sto abbastanza bene. Vi aspettiamo tutti".

Ansioso di ripartire anche Kamil Semeniuk: "Non possiamo aspettare ancora a lungo per la prima partita. C'è una grande atmosfera. Possiamo essere insieme sempre, sia quando perdiamo che quando vinciamo".

Infine Tim Held, che passa da bordo campo al campo (suo padre Jan giocava con la vecchia RPA nei primi anni 2000): "La mia è una storia interessante, un passaggio di testimone. Non vedo l'ora di iniziare. Sono qui per dare una mano al gruppo e crescere a livello personale. Proverò a fare del mio meglio".