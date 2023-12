Calcio serie C, il Perugia presenta Formisano: "Pronto a confrontarmi con i più forti"

Il Perugia riparte. O per lo meno tenta di farlo nel miglior modo possibile. La società ha deciso di voltare pagina affidando la guida della prima squadra ad Alessandro Vittorio Formisano, reduce da un triennio florido con la Primavera. Si è optato dunque per una soluzione interna per condivisione di principi di gioco e percorso da compiere. Dopo aver diretto due allenamenti in vista del difficilissimo match di sabato prossimo contro il Cesena, per il nuovo allenatore, 33 anni, è arrivato il momento delle presentazioni. La location, ovviamente, era la sala stampa dello stadio Renato Curi.

All'insegna della formazione

Formisano non ha mai giocato a calcio, ma le sue capacità non hanno tardato a venire fuori: "Vengo dalla formazione, fatta da tappe conquistate con sacrificio. Quando non vieni da un contesto di spogliatoio fai fatica a trovare una possibilità. Sono stato fortunato in questo. Sono un ragazzo semplice che cerca di mettere in campo le proprie idee. Con il settore giovanile abbiamo fatto qualcosa di importante. Arrivo qui per mettere in pratica le mie conoscenze".

Un ispiratore particolare

Tanta è la voglia di imbattersi in questo viaggio: "So bene la responsabilità che mi è stata data e il peso della maglia. Perugia è morto di più di quel che riusciamo a vedere. Non ho nessun timore". Con Palladino c'è un'assonanza non da poco: "Con Raffaele ci conosciamo bene. Condividiamo alcuni principi di un'idea che vogliamo portare avanti come aggressività e dominio".

Come approcciare con la nuova realtà

A tal proposito Formisano fatto chiaramente capire che "bisogna ricordarsi da dove si è partiti e vale per tutti. Se non si approccia bene è un problema. E' indispensabile ritrovare la leggerezza e libertà nel giocare".

Speranze "giovani"

Si è parlato di Seghetti, ma potrebbe non essere l'unico a far parte in futuro dell'organico della prima squadra: "È un ragazzo che ha iniziato da sotto età in primavera. Ha una forza interiore fuori dal comune. Siamo stati bravi e fortunati ad incontrarlo. Poi ce ne sono altri che stiamo costruendo. Nomi? Non ne faccio perché rischio di escluderne qualcuno". Il numero 11 dovrà osservare due turni di squalifica: "Sarà un'assenza pesante in quanto è un calciatore forte e lo sappiamo".

Il sistema di gioco

La curiosità dei tifosi risiede nel modo in cui la squadra giocherà, ma il neo tecnico gioca a carte coperte: "Ho le idee chiare in merito, ma non crediamo nei numeri che altro non sono che una rappresentazione statica nel gioco. A fare la differenza sono i principi. Questa è una piazza abituata a combattere e non può accettare di essere messa sotto. Tutte faranno la partita della vita, ma bisogna andarsi a prendere un sogno".

Battesimo di fuoco

Sabato arriva il Cesena, una vera corazzata: "Le mie sensazioni? La cosa più bella è confrontarsi con i più forti. Dobbiamo vivere questa partita con coraggio, possiamo rischiare di perdere ma dobbiamo cedere di poterla vincere. I ragazzi sanno cosa e dove hanno sbagliato, ma hanno voglia di spaccare il mondo".

L'obbiettivo

"Cosa mi ha chiesto la società? Di far migliorare questa squadra, che ha tanti ragazzi under che stanno vivendo un momento emozionale difficile ma lavorando a testa bassa possono gestirlo nella maniera migliore".

Finalità

Secondo Formisano "la più grande fortuna degli allenatori sono i giocatori. Devi trarre il meglio dai ragazzi a prescindere dalle idee e dalle qualità. Il settore giovanile me lo ha insegnato".