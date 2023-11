Calcio, quando sport ed educazione vanno di pari passo. Presentato il progetto "Petra’s Opportunities"

Un tema spesso che viene trascurato nel mondo moderno è quello dell'educazione da impartire ai giovani, soprattutto a quelli che si avvicinano allo sport più popolare. Ad interessarsi di questa delicata questione è stato il Perugia Calcio, che insieme a Petra 2011, il second sponsor, ha messo in piedi un importante progetto denominato "Petra's Opportunities", che ha a cuore dunque il futuro dei giovani calciatori.

I soggetti a cui l’iniziativa è rivolta sono tutti i ragazzi del settore giovanile, scuola calcio e vivaio sia maschile che femminile affinchè si sentano al centro della stessa.

Le finalità

Ad illustrare i dettagli è la dottoressa Milena Berardo, amministratore delegato di Petra 2011: "Questo è un progetto rivolto ai giovani di tutte le 19 categorie del Perugia Calcio e la nostra azienda donerà diciannove borse di studio per tutti coloro che si distingueranno per meriti scolastici e sportivi. Daremo un contributo per coloro che hanno talento e che vorremmo sostenere per il loro futuro. Questo è il quarto anno che pensiamo ad iniziative di questo tipo, inizialmente per la zona dei Castelli Romani; ora volevo coinvolgere anche i ragazzi di Perugia. Questo è un progetto che ho molto a cuore perché c’è sempre poca cura per i giovani e poche possibilità per i loro studi. Chi ha possibilità economiche può permettersi formazione sportiva o scolastica eccelsa. Gli altri percorrono spesso una strada travagliata”. Lo scopo è chiaro: “Vogliamo dare possibilità ai giovani per acquistare libri senza dover ricorrere a spese esorbitanti. Anche io nella mia vita ho parzialmente sofferto e dovuto fare sacrifici per arrivare fin qua. Saranno i tecnici a scegliere i meritevoli".

Ulteriori dettagli

"Abbiamo tracciato - spiega Berardo - tutte le categorie e qualunque fascia di età. L’entità economica delle borse di studio sarà di 500 euro per 19 ragazzi. Le tempistiche? Intorno a fine stagione e ci sarà un evento per la consegna".

Con il club biancorosso un ottimo approccio

"Ci siamo trovati molto bene e sentiti accolti. Siamo ancora più felici dell’investimento fatto che non è per dare risalto all’azienda ma ai nostri progetti".

Auspici finali

Milena Berardo conclude così: "Spero che questa iniziativa crei un circolo virtuoso affinché chi ne ha la possibilità dia valore ai ragazzi in modo concreto e possa far sì che possano realizzare i loro sogni. Perché Petra e il calcio? Perché è uno sport che ha maggiore visibilità. Arriva in tutte le case. Perché l’Umbria? È una regione che ha un grande potenziale ed è molto vicina al Lazio. Quello che sappiamo fare è creare e questa terra ha questa grande capacità di fare tutto ciò".