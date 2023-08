Calcio, Pontevecchio - Perugia: la diretta della partita

Tre giorni dopo il successo ai rigori al Memorial Mancini e con il campionato di C alle porte (si parte con l'anticipo di Lucca, Consiglio Di Stato permettendo, venerdì 1° settembre) il Perugia si appresta a disputare un altro test di preparazione. Questa volta gli uomini di Francesco Baldini affronteranno al Comunale "Degli Ornari" la Pontevecchio, formazione che militerà nel campionato di Promozione. Sarà l'occasione per vedere all'opera Christian Acella, prelevato in prestito dalla Cremonese e sul quale ci sono buonissime referenze, e forse, almeno per una manciata di minuti, Cristian Dell'Orco, che ieri dopo l'infortunio al ginocchio si è allenato con la squadra. Due i giocatori che non fanno più parte della rosa: Gregorio Luperini, passato ieri alla Ternana, e Luca Moro, che si accinge ad iniziare una nuova avventura in prestito al Piacenza, società prestigiosa che disputerà la serie D salvo riammissione in B dei Grifoni (in tal caso a Lucca tra nove giorni giocherebbero proprio gli emiliani). Seguite la diretta su Perugia Today a partire dalle ore 18.