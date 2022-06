Pontevecchio, ecco l'Eccellenza. Superato il Terni Est in finale

PONTEVECCHIO: Rosi, Pericolini, Trequattrini, Ielpo, Costantini, Urbani, Vinciarelli (Anselmi), Cecchini (Battistelli), Depretis, Cipriani (Piorico), Barboni (Pero Nullo). (A disposizione: Genovese, Cesaroni, Checcaglini, Battistelli, Pierassa, Timi). Allenatore: Caldarelli

TERNI EST: Bracaj, Molinari (Pucci), Rosati, Cossu, Cejas (Pagliaroli), Donnola, Gentileschi (Antonelli), Gaggiotti (Malerba), Tozzi Borsoi, Donati (Massarelli), Dianda. (A disposizione: Paris, Scaramuccia, Costantini, Martone). Allenatore: Miglietta

ARBITRO: Reali di Foligno

RETI: 14'pt Trequattrini, 52'st Tozzi Borsoi

NOTE: Rosi para calcio di rigore a Tozzi Borsoi. Espulsi Gaggiotti,Anselmi e Miglietta

Pontevecchio, l'Eccellenza è tua. La squadra di Caldarelli supera ai rigori per 7-6 il Terni Est (1-1 dtr) nella finale playoff e si guadagna l'ultimo pass per salire di categoria. Decisiva la lotteria dei rigori, dopo che non erano bastati neanche centoventi e più minuti per decretare un vincitore. Alla fine, decisivo l'errore nei rigori a oltranza di Pagliaroli, con Battistelli a siglare il penalty che vale un'intera stagione. Sarà così la Pontevecchio a giocare nella prossima stagione nel campionato di Eccellenza. Dopo quattordici minuti nella gara, Trequattrini direttamente da calcio di punizione sblocca il match. Il Terni Est inizia a spingere per tutta la prima frazione senza trovare la via del gol. Nella ripresa, le occasioni fioccano da una parte e dall'altra fino al rigore procurato da Massarelli a cinque minuti dal termine. Dal dischetto Rosi ipnotizza Tozzi Borsoi. Lo stesso attaccante, però, a un soffio dal fischio finale segna il gol del pari. I supplementari scivolano via fino alla lotteria dei rigori, dove la Pontevecchio può esultare per la promozione raggiunta.