Calcio, il Perugia in campo a Pineto: monta già la polemica

Non è arrivata ancora la certezza assoluta, ma il dado sembra oramai tratto: la sfida tra il Pineto ed il Perugia si giocherà nella celebre località turistica situata sul litorale abruzzese, meta di turisti provenienti da ogni parte d'Italia e non solo. Caduta definitivamente l'ipotesi Teramo sarà lo stadio Pavone - Mariani ad ospitare questa partita dopo che la squadra allenata da Daniele Amaolo è dovuta emigrare a Pescara a causa della prevista ristrutturazione dell'impianto stesso.

Tra la gente però monta già la polemica. Come si evince dalla foto sottostante, postata da un tifoso biancorosso residente in Abruzzo su un gruppo Facebook dedicato alle vicende del Perugia Calcio, il settore destinato ad ospitare i 200 supporters previsti non sarebbe all'altezza di un palcoscenico professionistico. Essi non godrebbero di una visuale corretta a causa sia dell'imponente rete di recinzione installata, che farebbe apparire come una gabbia quella parte dello stadio, sia della presenza delle panchina posizionate proprio davanti alla tribunetta.

Sono destinati a far discutere anche i prezzi dei biglietti (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO), ritenuti inadeguati per una struttura del genere. La partita insomma ancora si deve giocare, ma il malcontento della gente sui social e non solo è ben percepibile.

Dal campo

E' molto probabile dunque che Pineto - Perugia possa essere una partita nella partita. C'è anche l'aspetto sportivo naturalmente da non trascurare: alla seduta di stamattina l'unico assente era Gabriele Angella, che sta seguendo un programma di lavoro differenziato. Il capitano dovrebbe tornare in gruppo venerdì per poi essere convocato da Baldini. Probabile che parti dalla panchina, con la conferma al fianco di Vulikic di Morichelli, che ben si è comportato contro il Gubbio.

Ecco che la formazione potrebbe ricalcare in buona parte quella di domenica scorsa: Adamonis; Mezzoni, Morichelli, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vasquez, Seghetti.