Calcio, Serie D: pareggio con polemiche per l'Orvietana

Serviva una prestazione maiuscola alla squadra di Mister Fiorucci per continuare a rincorrere una salvezza decisamente alla portata dell'Orvietana, ma, purtroppo, il pareggio con la Flaminia non rende giustizia ai padroni di casa, capaci a lungo di dominare il gioco e creare pericoli alla porta avversaria.

Ad appesantire l'ambiente contribuisce anche un arbitraggio oggetto di contestazione, in particolare per un gol prima assegnato e poi annullato e per un calcio di rigore apparentemente netto e non assegnato dal Signor Zagara della sezione di Catanzaro, arbitro della partita.

Si tratta comunque di un buon punto per l'Orvietana che, in questo momento, ha tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione ed è ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta.

Questo il tabellino del match (fonte Ufficio Stampa Orvietana Calcio):

ORVIETANA – FLAMINIA C. CASTELLANA 1-1

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Frabotta, Borgo, Siciliano (38’st Bassini), Caravaggi; Proietto, Ricci, Rosini (23’st Rinaldi); Di Natale (40’st Purgatori), Tomassini, Mignani (36’st Chiaverini). A disp.: Rossi, Siragusa, Megaro, Allegretti, Vicaroni. All.: Fiorucci.

FLAMINIA C. CASTELLANA (4-3-1-2): Della Pina; Mattia, Fumanti (10’st Massaccesi), Gasperini, Ilari (16’st Simoncini); Marchi, Garufi, Celentano (23’st Mandorlini); Padovano; Simonelli (33’st Abreu), Sibru (23’st Wilson). A disp.: Oliva, Igini, Sabatini, Simoncini, Barduani. All.: Nofri O.

ARBITRO: Zagara di Catanzaro (Allievi di S. Benedetto T. – Gasparini di Macerata).

MARCATORI: 13’st Gasperini rig. (F), 27’st Tomassini (O).

NOTE: ammoniti: Siciliano, Mignani (O); Ilari (F). Angoli: 11-2. Recupero: 1‘+ 4‘.