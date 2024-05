Playoff serie C, i risultati del secondo turno

Non solo Perugia - Rimini. Si sono giocate questa sera anche le altre partite del secondo turno della fase a gironi dei playoff di serie C: tra queste spicca l'eliminazione del Pescara, sconfitta 3-1 all'Adriatico contro una Juventus Next Gen davvero in grande spolvero.

Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate oggi:

Girone A

Atalanta U23-Legnago Salus 1-1

Marcatori: 19′ Cissé (A), 38′ Svidercoschi (L)

Triestina-Giana Erminio 1-1

Marcatori: 82′ Maguette Fall (G), 85′ Malomo (T)

Girone B

Perugia-Rimini 0-0

Pescara-Juventus Next Gen 1-3

Marcatori: 6′ Sekulov (J), 90’Guerra (J), 93′ Milani (P), 96′ Mbangula (J)

Girone C

Casertana-Audace Cerignola 0-0

Taranto-Picerno 0-0

Fasi nazionali, domani il sorteggio. Tutto quello che c'è da sapere

Si è giunti dunque ad un punto importante della corsa verso la serie B e domani mattina alle ore 9:30 si conosceranno gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale. Si giocherà questa volta con gare di andata e ritorno e, a parità di gol segnati, verrà promossa la squadra meglio piazzata.

Il Perugia come è noto non sarà testa di serie ed incontrerà una tra Benevento, Carrarese, Casertana, Catania e Vicenza. Non resta dunque che attendere.