Playoff serie C, i risultati dei match di ritorno del primo turno fasi nazionali

Non solo Perugia in questa serata del 18 maggio 2024. Si sono giocate anche le altre partite del primo turno delle fasi nazionali, che ha emesso dei significativi verdetti.

Tra questi spicca la grande rimonta della Juventus Next Gen, che ha ribaltato lo 0-1 di Alessandria andandosi ad imporre per 3-1 a Caserta. Vanno avanti Catania, malgrado il ko interno di misura contro l'Atalanta Under 23, e il Benevento, che riesce ad eliminare la Triestina. Passa infine anche il Vicenza, che esce indenne dallo scontro contro il Taranto capitalizzando con un pari senza reti il blitz dello Iacovone.

Di seguito il quadro completo dei risultati:

Catania-Atalanta U23 0-1 (and. 1-0)

Marcatore: 92′ Balde

Casertana-Juventus NG 1-3 (and. 1-0)

Marcatori: 18′ Sekulov (J), 48′ Cerri (J), 68′ Guerra (J), 92′ Paglino (C)

Carrarese-Perugia 1-2 (and. 2-0)

Marcatori: 24′ Lisi (P), 31′ Panico (C), 93′ Sylla (P)

Benevento-Triestina 2-1 (and. 1-1)

Marcatori: 3′ Malomo (T), 9′ Ciciretti (B), 16′ Perlingieri (B)

Vicenza-Taranto 0-0 (and. 1-0)