Playoff serie C, i risultati dell'andata del primo turno delle fasi nazionali

Non solo il Perugia, che ha perso e piuttosto male contro la Carrarese. Si offre una panoramica sugli altri incontri del primo turno delle fasi nazionali disputati stasera.

A caratterizzarlo è l'assenza di vittorie interne: i blitz di Vicenza, Casertana e Catania e della stessa Carrarese stanno a dimostrare la complessità di questa competizione.

In particolare spicca il successo della Casertana, che è andata ad espugnare in pieno recupero il campo della Juventus Next Gen, data come una delle squadre più in forma del momento.

Ma vediamo di seguito il quadro completo dei risultati:

Atalanta U23-Catania 0-1

marcatori: 84’ Bouah

Juventus NG-Casertana 0-1

marcatori: 93’ Curcio

Perugia-Carrarese 0-2

marcatori: 3’ Zanon, 50’ Di Gennaro

Taranto-Vicenza 0-1

marcatori: 11’ Ferrari

Triestina-Benevento 1-1

marcatori: 25’ Redan, 76’ Lanini