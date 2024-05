Playoff serie C, il Rimini non sfonda e al Perugia basta lo 0-0 per le fasi nazionali. Domani il sorteggio

E' finita. Non riesce questa volta il miracolo come a Gubbio: il Rimini non sfonda e deve arrendersi ad un Perugia che, malgrado diverse difficoltà, è riuscito a tenere lo 0-0, risultato sufficiente per ottenere il pass per le fasi nazionali. E' la prima volta che nell'era Santopadre i biancorossi riescono a superare lo scoglio del primo turno e ora attendono il sorteggio che si terrà domani mattina. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro, ovvero martedì prossimo.

94' Cernogoi alza la gamba su Kouan e viene ammonito

93' Kouan tenta il diagonale in corsa da posizione defilata, palla a lato

concessi 5' di recupero

85' Nel Rimini Del Carro prende il posto di Lepri

79' Morra gira verso la porta un invito in verticale ma la palla termina alta

78' il Rimini risponde con Ubaldi per Lamesta e Cernogoi per Sala

77' tre cambi simultanei per il Grifo: Sylla per Vasquez, Cudrig per Matos e Souarè per Dell'Orco

71' Kouan avanza verso l'area avversaria ma sbaglia la conclusione nettamente

69' doppio cambio nel Rimini: entrano Capanni per Malagrida e Garetto per Marchesi

68' Torrasi prova a sorprendere Colombi sul primo palo sugli sviluppi di un calcio piazzato, il portiere fa in tempo a recuperare e a bloccare

65' nel Perugia entra Seghetti al posto di Paz claudicante

62' prima vera occasione per il Perugia: su punizione di Torrasi Lewis arriva con un attimo di ritardo e di testa centra l'esterno della rete

58' esce nel Perugia Lisi entra Kouan

53' Megelaitis strattona Matos e si becca il primo giallo della gara

52' Langella fugge sulla destra e mette al centro, la difesa del Grifo si salva con affanno

Si riparte senza sostituzioni da ambo le parti

Termina senza recupero il primo tempo sul risultato di 0-0 che se portato al termine premierebbe il Perugia. I biancorossi però sono chiamati a disputare una ripresa di ben altro spessore: per buona parte della prima frazione gli ospiti hanno potuto palleggiare più facilmente creando un paio di grossi pericoli alla porta di Adamonis. Serve più incisività e concretezza onde evitare rischi o sofferenze eccessive. A più tardi per la cronaca dei secondi 45',

40' prova a rompere il ghiaccio il Perugia: Vasquez serve al limite Lisi che cerca il palo lungo, Colombi è attento

33' conclusione dalla distanza di Sala, palla altissima

32' ancora un pericolo nell'area biancorossa: Marchesi mette in mezzo un buon pallone che Morra non riesce a deviare in modo efficace verso la porta di Adamonis

30' grandi proteste sulla panchina del Rimini: Mezzoni strattona Morra in piena area ma l'arbitro non se la sente di accordare il penalty

29' il Grifo rischia: su passaggio rasoterra di Semeraro Lamesta prova a concludere da posizione difficile, Adamonis si fa trovare pronto

20' sinistro dal limite di Lamesta, completamente sballato

12' azione personale di Matos terminato con un tiro dal limite che sorvola di poco la traversa

11' Morra, ben imbeccato in profondità da un compagno, ci prova da posizione defilato, ma il pallone termina alto. L'attaccante reclama un angolo che non viene concesso

9' tenta la conclusione a scendere Torrasi, palla che esce di un paio di metri alla sinistra di Colombi

6' cross di Lamesta da sinistra, batte al volo Sala ma non trova lo specchio della porta

1' ci prova Torrasi su punizione palla che esce abbondamente a lato

Partiti. Censurabile il comportamento dei tifosi del Rimini, che non hanno rispettato il minuto di silenzio in memoria degli operai che hanno perso la vita a Casteldaccia (Palermo). Verrebbe da porsi la classica domanda ovvero "dove andremo a finire".

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell'Orco; Mezzoni, Torrasi, Iannoni, Lisi; Paz, Matos; Vasquez. A disp.: Abibi, Angella, Seghetti, Bezziccheri, Bartolomei, Ricci, Cudrig, Kouan, Agosti, Sylla, Bozzolan, Polizzi, Giunti, Souarè, Cicioni. All. Formisano

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri, Semeraro; Sala, Langella; Lamesta, Marchesi, Malagrida; Morra. A disp. Colombo, De Lucci, Gigli, Tofanari, Quacquarelli, Oddi, Delcarro, Garetto, Leoncini, Ubaldi, Capanni, Cernigoi. All. Troise

L'undici biancorosso è pressappoco quello previsto: Lewis, Vulikic e Dell'Orco formano il trio difensivo; Mezzoni, Torrasi, Iannoni e Lisi la mesiana; Paz, che stringe i denti malgrado la pubalgia, e Matos giocano alle spalle di Vasquez. Il Rimini opta per i tre trequartisti (Lamesta, Marchesi e Malagrida) a supporto dell'unica punta Morra.

Che la lotteria abbia inizio

Dopo tante chiacchiere circa il futuro della società finalmente si gioca. Scattano oggi per il Perugia i playoff, un lungo ed insidioso viaggio che vedrà come prima tappa il match del secondo turno contro il Rimini. Si gioca al Curi in gara unica: ai Grifoni basta un pari per accedere alle fasi nazionali in virtù del miglior piazzamento in graduatoria, ma è severamente vietato prendere sottogamba i romagnoli, capaci di giocare un brutto scherzo al Gubbio. In più, dall'avvento di Emanuele Troise in panchina, questa squadra ha cambiato passo, entrando meritatamente tra le prime dieci dopo un avvio alquanto stentato.

Formisano appare determinato a giocarsela a visto aperto con tutta la rosa a propria disposizione e potrebbe schierare il modulo con due mediani (Iannoni e Torrasi) e tre trequartisti (Paz, Matos e Lisi) alle spalle di Vasquez. Non sono escluse del tutto scelte come 3-4-3 e 3-5-2. Alessandro Seghetti, dato in dubbio alla vigilia, è pronto a subentrare.

Troise deve fare a meno dei tre infortunati previsti, ovvero Samuele Rosini, Daniele Iacoponi e Nicola Pietrangeli, mentre va a segno il recupero di Nicolò Gigli, che dovrebbe partire dalla panchina. Troise, avendo un solo risultato a disposizione, potrebbe schierarsi a specchio con Lamesta, Garetto e Malagrida alle spalle di Morra.

Perugia Today garantirà la diretta integrale dell'incontro a partire dalle ore 20:30; a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

Perugia (4-2-3-1): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic, Dell’Orco; Iannoni, Torrasi; Paz, Matos, Lisi; Vazquez. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Souarè, Bozzolan, Cudrig, Kouan, Bartolomei, Agosti, Giunti, Bezziccheri, Ricci, Sylla, Polizzi, Seghetti. All. Formisano

Rimini (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri, Semeraro; Sala, Langella; Lamesta, Garetto, Malagrida; Morra. A disp. Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Oddi, Delcarro, Gigli, Marchesi, Leoncini, Satalino, Ubaldi, Capanni, Cernigoi. All. Troise