Playoff serie C, il Perugia soffre ma passa. Formisano: "Era tutto preventivabile"

Non la prestazione che ci si aspettava dopo aver potuto recuperare le energie, ma il passaggio alla fase nazionale, al termine dello 0-0 del Curi contro un buon Rimini, è una realtà. Il tecnico Alessandro Vittorio Formisano entra in sala stampa piuttosto sollevato: "L'obbiettivo è stato raggiunto ed era la priorità. La sofferenza era preventivabile in una partita che poteva racchiuderne altre ma l'abbiamo spuntata in termini di risultato. Contava stare in equilibrio e dovevamo fare qualche cambio che desse più sostanza e così è stato". E' stata una sfida tra due tecnici che si conoscono bene: "Emanuele è un grande allenatore e ha fatto un grande lavoro a Rimini. Condividiamo diversi principi, la sua squadra ha compiuto un percorso di grande qualità". Sul prossimo futuro un monito: "Non possiamo pensare che ci aspetti qualcosa di più semplice perché si gioca nell'ottica del doppio confronto. Di certo sarà diverso". Il pubblico ha risposto: "La gente ci ha aiutato facendo la differenza. spero continui a farla". Sulla sostituzione di Paz: "Era preventivata. Serviva un minutaggio per lui come per altri come ad esempio Dell'Orco".

Non si è sottratto alle domande dei cronisti anche il centrocampista Emanuele Torrasi: "Passare il turno era il nostro obbiettivo e lo abbiamo raggiunto. Sapevamo che sarebbe stata dura ma siamo stati bravi a difenderci quando sono stati pericolosi e a portare a casa il risultato. La prestazione? Non penso abbia inciso a livello mentale il fatto che avevamo due risultati su tre. Ci sono stati duelli uno contro uno poi con l'inserimento di altri attaccanti loro ci hanno costretto ad abbassarsi. Poi con i cambi è subentrato quello che serve sempre". Ora le fasi nazionali. Con quale approccio? "Quello di sempre. Attendiamo il sorteggio poi vedremo".