Playoff serie C, Perugia - Rimini si giocherà in orario serale

Da ieri sera è noto l'avversario, dalla giornata odierna l'orario. Il mosaico del secondo turno dei playoff inizia a completarsi: Perugia - Rimini si giocherà sabato 11 maggio con inizio alle ore 20:30.

Lo si è deciso questa mattina al termine della riunione svoltasi in Lega giusto qualche ora dopo le partite del turno d'esordio della post season svoltesi ieri sera.

Si gioca, vale la pena di ricordarlo, in gara unica: in caso di parità, giunta dopo 90', verrà promossa la squadra di Alessandro Vittorio Formisano in virtù del miglior piazzamento in graduatoria.

Domenica prossima infine verrà effettuato il sorteggio degli accoppiamenti della fase nazionale che prenderà avvio, con partite di andata e ritorno, il prossimo 14 maggio.

Così nel secondo turno

Di seguito il quadro completo degli incontri previsti:

Girone A

Triestina - Giana Erminio

Atalanta Under 23 - Legnago Salus

Girone B

Perugia - Rimini

Pescara - Juventus Next Gen

Girone C

Taranto - AZ Picerno

Casertana - Audace Cerignola

Questione biglietti

Sulle modalità di vendita dei tagliandi che permetteranno di assistere alla gara si deciderà domani dopo la riunione del Gos. Quella di sabato è classificata come partita a rischio visto quanto accaduto all'andata all'interno del Romeo Neri, dove un fumogeno ha causato l'incendio del materasso del salto in altro, e al ritorno, con alcuni tafferugli nei dintorni del Curi. E' probabile che i biglietti possano risultare acquistabili dal pomeriggio di giovedì.