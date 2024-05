Playoff serie C, Perugia - Rimini: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo una settimana di assenza di impegni agonistici anche per il Perugia scocca finalmente l'ora dei playoff. Il quarto posto ottenuto al termine di una sofferta regular season ha dato ai biancorossi l'opportunità di esordire dal secondo turno: si parte domani con avversario il Rimini, capace di espugnare il Barbetti grazie ad un gol di Cernigoi nel finale.

Per accedere alle fasi nazionali basterà un pareggio nell'arco dei 90' in virtù del miglior posizionamento in graduatoria, ma i Grifoni non dovranno fare l'errore di accontentarsi di non perdere. Giocare sul filo del rasoio comporta sempre e comunque dei rischi e occorrerà dimostrare da subito di essere più forti, come almeno sulla carta Dell'Orco e compagni sono.

Vediamo come le due squadre si avvicinano a questo importantissimo appuntamento:

Qui Perugia: Formisano recupera tutta la rosa, ma dovrà fare delle valutazioni

Tre giorni di ritiro a Cascia sono serviti per poter trovare la giusta concentrazione ed acquisire la miglior condizione fisica possibile. Tutta la rosa sarà a disposizione, ma gente del calibro di Gabriele Angella ed Alessandro Seghetti potrà andare al massimo in panchina a causa di acciacchi pregressi. Yeferson Paz invece, alle prese con una fastidiosa pubalgia, stringerà i denti e partirà dal 1'.

Ecco come i Grifoni potrebbero schierarsi: Adamonis in porta; Vulikic, Lewis e Dell'Orco in difesa; Mezzoni, Torrasi, Iannoni e Lisi a centrocampo; Ricci, Vasquez e Paz a comporre il tridente offensivo.

Qui Rimini: Troise medita un altro scherzetto, ma in tre saranno assenti

I romagnoli, come nel turno precedente, partono con un solo risultato a disposizione, ma credono fermamente di poter ripetere il colpaccio di Gubbio. Emanuele Troise dal canto suo dovrà fare a meno di tre giocatori: Samuele Rosini (difensore), Daniele Iacoponi (attaccante) e Nicola Pietrangeli (difensore), infortunati oramai di lungo corso. Sull'impiego di Nicolò Gigli si valuterà nelle ultime ore che precedono la partita.

Il tecnico napoletano potrebbe schierare un 3-5-2 con Colombi tra i pali; Lepri, Gorelli e Semeraro in difesa; Malagrida, Langella, Megelaitis, Garetto e Sala a centrocampo; Lamesta e Morra in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Rimini sarà visibile a partire dalle ore 20:30 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).