Playoff serie C, Perugia - Rimini: la diretta della partita

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Lewis, Vulikic, Dell'Orco; Mezzoni, Torrasi, Iannoni, Lisi; Paz, Matos; Vasquez. A disp.: Abibi, Angella, Seghetti, Bezziccheri, Bartolomei, Ricci, Cudrig, Kouan, Agosti, Sylla, Bozzolan, Polizzi, Giunti, Souarè, Cicioni. All. Formisano

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri, Semeraro; Sala, Langella; Lamesta, Marchesi, Malagrida; Morra. A disp. Colombo, De Lucci, Gigli, Tofanari, Quacquarelli, Oddi, Delcarro, Garetto, Leoncini, Ubaldi, Capanni, Cernigoi. All. Troise

L'undici biancorosso è pressappoco quello previsto: Lewis, Vulikic e Dell'Orco formano il trio difensivo; Mezzoni, Torrasi, Iannoni e Lisi la mesiana; Paz, che stringe i denti malgrado la pubalgia, e Matos giocano alle spalle di Vasquez. Il Rimini opta per i tre trequartisti (Lamesta, Marchesi e Malagrida) a supporto dell'unica punta Morra.

Che la lotteria abbia inizio

Dopo tante chiacchiere circa il futuro della società finalmente si gioca. Scattano oggi per il Perugia i playoff, un lungo ed insidioso viaggio che vedrà come prima tappa il match del secondo turno contro il Rimini. Si gioca al Curi in gara unica: ai Grifoni basta un pari per accedere alle fasi nazionali in virtù del miglior piazzamento in graduatoria, ma è severamente vietato prendere sottogamba i romagnoli, capaci di giocare un brutto scherzo al Gubbio. In più, dall'avvento di Emanuele Troise in panchina, questa squadra ha cambiato passo, entrando meritatamente tra le prime dieci dopo un avvio alquanto stentato.

Formisano appare determinato a giocarsela a visto aperto con tutta la rosa a propria disposizione e potrebbe schierare il modulo con due mediani (Iannoni e Torrasi) e tre trequartisti (Paz, Matos e Lisi) alle spalle di Vasquez. Non sono escluse del tutto scelte come 3-4-3 e 3-5-2. Alessandro Seghetti, dato in dubbio alla vigilia, è pronto a subentrare.

Troise deve fare a meno dei tre infortunati previsti, ovvero Samuele Rosini, Daniele Iacoponi e Nicola Pietrangeli, mentre va a segno il recupero di Nicolò Gigli, che dovrebbe partire dalla panchina. Troise, avendo un solo risultato a disposizione, potrebbe schierarsi a specchio con Lamesta, Garetto e Malagrida alle spalle di Morra.

Perugia Today garantirà la diretta integrale dell'incontro a partire dalle ore 20:30; a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

