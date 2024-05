Playoff serie C, il Perugia pesca la Carrarese

La sfida con una delle squadre già affrontate nel girone B si rinnova. Il Perugia, nel sorteggio effettuato questa mattina, ha pescato la Carrarese per il primo turno delle fasi nazionali: l'andata si giocherà martedì 14 maggio al Curi, il ritorno il 18 allo Stadio Del Marmi.

Non è un mistero che la squadra di Antonio Calabro sia un cliente scomodo: nel corso del campionato i confronti giocati sono terminati 1-1 in casa e con una sconfitta per 1-0 in trasferta, con il gol degli apuani messo a segno quasi allo scadere.

Sarà dunque un doppio confronto difficilissimo, con i Grifoni che dovranno davvero tirare fuori tutto quello che hanno: in caso di parità nel conto del gol segnati passeranno i gialloblù perchè partiti come teste di serie e pertanto due pareggi non basteranno.

Il quadro completo degli incontri

Atalanta U23-Catania

Taranto-L.R. Vicenza

Perugia-Carrarese

Triestina-Benevento

Juventus Next Gen-Casertana