Playoff serie C, Perugia - Carrarese: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Next stop Carrarese. Il sorteggio del primo turno della fase nazionale, avvenuto nella sede della Lega Pro, ha riservato la sfida contro una formazione che il Perugia conosce bene. Gli apuani erano inseriti nel girone B e dunque potrebbe rivelarsi un accoppiamento soddisfacente, soprattutto sul piano logistico. Ma questa è una cosa a cui si penserà da giovedì.

Prima bisogna giocare e sarà indispensabile partire bene. Cambia la formula, ovvero si giocherà nell'ottica del doppio confronto con la squadra designata come testa di serie promossa a parità di gol segnati (in questo caso sono proprio i gialloblù) e dunque non ci sarà alternativa alla ricerca della vittoria, specialmente nel match casalingo di mercoledì 15. Servirà dunque una prova di tenore ben diverso rispetto a quella vista contro il Rimini all'esordio di questi playoff.

Vediamo come arrivano le due squadre a questo appuntamento:

Qui Perugia: tre gli indisponibili. Rebus attacco per Formisano

Non si può dire che i biancorossi giungano alla partita nelle migliori condizioni. Tre sono i giocatori sui quali Alessandro Vittorio Formisano: Gabriele Angella, Damiano Cancellieri ed ultimo in ordine di tempo Yeferson Paz. Il colombiano questa mattina ha provato, ma con esiti poco confortanti. Si proverà a recuperare tutti per il ritorno in programma sabato prossimo.

In attesa della rifinitura di domattina la formazione è un rebus, ma proviamo ad ipotizzarla: Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Vulikic in difesa; Lisi, Bartolomei, Kouan e Bozzolan in difesa; Matos e Seghetti alle spalle di Vasquez.

Qui Carrarese: dubbio imperiale per Calabro. Obbiettivo chiudere la pratica già al Curi

I toscani, piazzatisi terzi in regular season, sono determinati a chiudere il discorso e giocarsela a viso aperto già in occasione del match di andata. Antonio Calabro, che potrebbe rinnovare per un anno, dovrà tenere sott'occhio le condizioni del difensore Marco Imperiale, rimasto acciaccato, ma che comunque dovrebbe farcela.

Per questo motivo si andrà avanti con il 3-4-1-2 con Bleve tra i pali; Illanes, Di Gennaro e Imperiale in difesa; Zanon, Zuelli, Capezzi e Cicconi a centrocampo; Panico e Finotto a supporto di Capello.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Carrarese sarà visibile a partire dalle ore 20:30 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).