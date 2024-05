Playoff serie C, Perugia - Carrarese: la diretta della partita

41' ammonito Finotto per gioco falloso

35' Iannoni si desteggia e batte di destro, Bleve si allunga e respinge

33' cross di Cudrig, prova lo stacco Kouan con palla che si impenna e raggiunge le braccia di Bleve

26' esterno sinistro dal limite di Iannoni, palla che scheggia il palo e si perde sul fondo

10' reazione Grifo con un tiro cross di Cudrig bloccato a terra da Bleve

5' ancora apuani pericolosi: un cross teso di Zanon viene svirgolato in corner da Mezzoni che rischia il clamoroso autogol

3' Carrarese subito in vantaggio: un tiro scoccato dalla distanza da Zanon termina la corsa nel sette

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Cudrig, Iannoni, Bartolomei, Kouan, Souare; Seghetti, Sylla. A disp. Abibi, Yimga, Angella, Dell’Orco, Cicioni, Lisi, Bozzolan, Torrasi, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Polizzi, Ronchi, Ricci, Vazquez, Matos. All. Formisano

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Della Latta, Panico; Finotto. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Maccherini, Belloni, Boli, Zuelli, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Morosini, Giannetti. All. Calabro

C'è qualche sorpresa nello schieramento del Grifo: Cudrig e Souarè sono i due laterali nel centrocampo a cinque disegnato da Formisano, mentre in mezzo c'è Bartolomei e non Torrasi. Davanti Sylla e Seghetti, che tornano a far coppia dal 1' dopo parecchie settimane. La difesa è quella prevista, con Mezzoni, Lewis e Vulikic. Nella Carrarese Imperiale ce la fa e gioca nella difesa a tre voluta da Calabro; Della Latta e Panico agiscono alle spalle di Finotto.

Urge il ritorno alla vittoria

Quarta contro terza, atto terzo. Non è un gioco di parole, ma quanto propone questo primo turno delle fasi nazionali dei playoff. Perugia e Carrarese tornano dunque ad affrontarsi dopo averlo fatto nel girone B. Anche questa volta si giocherà, regolamento alla mano, nell'ottica del doppio confronto e i biancorossi, non essendo teste di serie, saranno costretti a vincere almeno una delle due gare per proseguire il cammino verso la serie B. Servirà mostrare un atteggiamento diverso rispetto al Rimini, dove erano a disposizione due risultati su tre.

Formisano riesce a recuperare in extremis Gabriele Angella ma probabilmente solo per fare numero; confermate le assenze di Damiano Cancellieri e Yeferson Paz. Il problema è il recupero parziale di alcuni elementi come Dell'Orco, che andrà in panchina a beneficio di Vulikic. A centrocampo potrebbero giocare Cudrig a destra e Bartolomei in mezzo al posto di Torrasi; Sylla e Matos sono gli indiziati a far coppia davanti.

Calabro non ha ancora sciolto il dubbio legato a Marco Imperiale, sofferente ad un ginocchio. Al suo posto, non dovesse farcela, verrà schierato Coppolaro. Lo schieramento dei gialloblù, determinati a giocarsela a viso aperto, vedrà Della Latta e Panico alle spalle di Capello.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 20:30. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Cudrig, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Sylla, Matos. A disp. Abibi, Yimga, Dell’Orco, Souaré, Bozzolan, Bartolomei, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Polizzi, Ricci, Vazquez, Seghetti. All. Formisano

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Schiavi, Cicconi; Della Latta, Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Maccherini, Belloni, Boli, Zuelli, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Finotto, Morosini, Giannetti. All. Calabro