Playoff serie C, il Perugia abbandona la scena. Giugliarelli deluso: "E' lo specchio dell'annata"

Il fischio del direttore di gara ha portato tutti alla cruda realtà: il Perugia dovrà disputare almeno un altro campionato di serie C. Il 2-1 con cui i biancorossi hanno espugnato il Dei Marmi non basta per superare questo scoglio e sin da stasera arriverà il tempo di interrogarsi su quello che sarà il futuro della società.

A tentare di spiegarlo ai microfoni di Umbria Tv è il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, che inizia esternando le sue sensazioni dopo il risultato ottenuto in Toscana:

"Ritengo che il match di stasera sia stata l'esatta fotografia di questa stagione. Sapevo sin dal primo giorno che mi avrebbe atteso un compito arduo, Ho sempre ponderato con attenzione la volontà di porre degli obbiettivi e pensare al campo malgrado situazioni ambientali particolari. Siamo delusi, ora inizia il tempo delle riflessioni e poi delle decisioni".

Eppure l'impresa sembrava fattibile:

"I playoff danno sempre occasione di ribaltare le cose. La partita si stava mettendo bene, ma quando regali qualcosa all'avversario non possiamo sperare di arrivare in fondo. Sono critico e deluso perché ci siamo messi in difficoltà da soli".

L'annata è stata una corsa ad ostacoli sin dall'inizio:

"Una squadra come il Cesena ci ha tolto il grande obiettivo. Quando c’è una componente caratteriale ed emotiva da risollevare diventa complicato".