Playoff serie C, cresce il rammarico in casa Perugia. Formisano: "Abbiamo regalato il pari, il match si era messo bene"

Tristezza e rimpianto non possono che essere i sentimenti predomimanti in casa Perugia. Il 2-1 dello stadio Dei Marmi, che in questa stagione aveva rappresentato una roccaforte pressochè inespugnabile, sancisce l'eliminazione dei biancorossi dalla corsa verso la serie B.

Se ne fa portavoce il tecnico Alessandro Vittorio Formisano, che ad Umbria Tv spiega: "Dispiace perché è una vittoria amara nata da una buona prestazione. Il rammarico è il regalo per l'1-1, nell'aria c'era la possibilità del 2-0. È la foto dell'annata". Altro elemento di rimpianto è la formazione dell'andata: "Non avevo possibilità di schierare certi elementi a rischio infortunio. Questo aumenta il rammarico". Le note positive non sono mancate: "I ragazzi hanno voluto chiudere con orgoglio e dignità. Ci sono riusciti, peccato non sia servito". La sua prima esperienza da professionista non è stata esente da ostacoli: "Non ho potuto trovare continuità nelle formazioni e questo è fondamentale. In certi frangenti è mancata la mentalità nel ribaltare alcune situazioni. E questo ci ha penalizzato". Infine un proposito per il futuro: "Quello che conta è il campo e se non si viene apprezzati bisogna far di più per far capire che la strada da percorrere è questa".

Tra i giocatori a metteci la faccia è il capitano di serata, Cristian Dell'Orco: "Abbiamo dato tutto quel che avevamo e il secondo gol nostro lo dimostra. Dovevamo essere più bravi a sfruttare l'inerzia della gara così come a superare certe difficoltà. Pensare restare non voglio restare in estate non è il modo giusto per iniziare la stagione". Il difensore evita di accampare scuse: "L'identità fa vincere i campionati. Questa è un po' mancata. Cambio di progettualità? Bisognava essere più bravi anche di questo".

Sulla stessa lunghezza d'onda Francesco Lisi: "Dovevamo cercare di portare l'1-0 a fine primo tempo, l'impresa era fattibilissima.Il 2-0 dell'andata ci ha destabilizzato. Poi bisognava fare un altro tipo di campionato. L'ambiente? Succede dappertutto. Giochi a Perugia. Dobbiamo fare molto di più di quanto fatto e basta".