Playoff serie C, Carrarese - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

L'obbiettivo a questo punto rimane uno: chiudere la stagione con dignità. Vincere per tre gol di scarto contro una delle squadre attualmente più forti di tutta la categoria appare senza ombra di dubbio una montagna da scalare, ma il Perugia ha l'obbligo morale di provarci, quantomeno dare tutto. Domani si gioca al Dei Marmi il ritorno del primo turno delle fasi nazionali e i biancorossi saranno obbligati a dare una risposta concreta alle critiche, giustificate o meno, che si sono succedute sin dall'immediato dopo partita dell'andata. Non sarà ovviamente facile perchè la Carrarese, in fatto di solidità e concretezza, ha dimostrato di non aver nulla da invidiare alle rivali che concorrono ad un posto in serie B.

Vediamo però come si avvicinano le due squadre a questo appuntamento:

Qui Carrarese: Calabro dovrebbe confermare l'undici che ha sbancato il Curi

Per gli apuani è un momento magico. Il cappotto subito a Recanati non è che un lontano ricordo e dunque il morale della truppa non può che essere alle stelle. Per accedere ai quarti è sufficiente anche una sconfitta con due gol di scarto, ma il tecnico Antonio Calabro non si fida, come ha chiaramente fatto capire in sala stampa al Curi. Tutti dovrebbero essere a disposizione, compreso quel Marco Imperiale che era dato a mezzo servizio è che invece ha disputato l'intero incontro.

I gialloblù potrebbero dunque scendere in campo con Bleve in porta; Illanes, Di Gennaro e Imperiale in difesa; Zanon, Schiavi, Capezzi e Cicconi a centrocampo; Panico e Della Latta alle spalle di Finotto.

Qui Perugia: sale la tensione attorno al tecnico e alla squadra. I convocati soltanto domani

Non si può dire che il clima attorno alla squadra sia dei migliori. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato mostrato da alcuni tifosi uno striscione contro allenatore e presidente e questo certamente non ha aiutato i biancorossi, blindati da tre giorni, a preparare quella che potrebbe assomigliare ad un'autentica mission impossibile. Soltanto domattina verrà stilata la lista dei convocati e si conoscerà chi realmente potrà prendere parte alla gara. Sull pullman partito oggi in direzione Carrara non dovrebbero (il beneficio di inventario è d'obbligo) essere saliti Yeferson Paz, Damiano Cancellieri e Gabriele Angella, alle prese con problemi fisici pregresssi.

La formazione dovrebbe dunque vedere i seguenti intepreti: Adamonis in porta, Lewis, Vulikic e Dell'Orco in difesa; Mezzoni, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Ricci e Matos alle spalle di Vasquez.

Dove vedere la partita in diretta

Carrarese - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:30 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).