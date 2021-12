Pistoiese - Gubbio: le probabili formazioni

Serie C

Squadra in casa Pistoiese

Riprende oggi alle 14.30 il cammino del Gubibo nel girone B di Lega Pro. Nella trasferta di Pistoia, possibile passaggio a un centrocampo a rombo per i rossoblù con Bulevardi recuperato in mediana e Sainz Maza dietro alla coppia di attaccanti Spalluto - Sarao. La Pistoiese risponde con il solito 3-5-2, con Pinzauti insieme a D'Antoni in attacco. Dirige l'incontro l'arbitro Ancora della sezione di Roma 1. Ecco le probabili formazioni

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Gennari, Ricci, Sottini; Moretti, Romano, Santoro, Castellano, Martina; Pinzauti, D'Antoni. (A disposizione: Toselli, Donini, Sabotic, Valiani, Tempesti, Minardi, Pertica, Mal, Mezzoni, Stijepovic, Ubaldi). Allenatore: Sassarini

GUBBIO (4-3-1-2): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Bonini; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Sainz Maza; Spalluto, Sarao. (A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Formiconi, Lamanna, Aurelio, Francofonte, Fantacci, Arena, Mangni). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Ancora di Roma 1 (Assistenti: Arena ed Ermanno. Quarto uomo: Maria)