Calcio serie B, Pisa - Perugia: la diretta della partita

Andare oltre l'emergenza. E' questo lo scopo che il Perugia, costretto a scendere in campo, tra infortuni e squalifica, senza sette indisponibili, si prefigge. Il calendario riserva ai biancorossi un anticipo serale piuttosto complesso, precisamente contro un Pisa che, da quando è stato ripreso in mano da Luca D'Angelo, ha ripreso il passo giusto, se si eccettua la leggera flessione dell'ultimo periodo specie nelle gare casalinghe. Non sarà dunque facile, ma occorre dare continuità al successo nel derby per restare al di fuori della zona retrocessione.

Fabrizio Castori dunque dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti, probabilmente il vero avversario da battere: Francesco Lisi, uno che di certo avrebbe fatto carte false per scendere in campo, è squalificato; Gabriele Angella, Emmanuel Ekong, Giuseppe Di Serio, Damiano Cancellieri e Marco Olivieri sono indisponibili per problemi fisici e pertanto neanche convocati. Il tour de force dunque non inizia sotto i migliori auspici, ma si cerca di far leva su motivazioni che sono comunque altissime ed imprescindibili per trovare la necessaria continuità al fine di raggiungere l'obbiettivo.

All'Arena Garibaldi si gioca alle 20:30 e Perugia Today seguirà la partita in diretta minuto per minuto.