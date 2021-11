LA DIRETTA Serie B, Pisa-Perugia: cronaca e tabellino in tempo reale

PISA 1 - PERUGIA 0

MARCATORI: Marsura (11' pt)

Pisa: 1 Nicolas Andrade, 3 Leverbe, 6 Hermannsson, 8 Marin, 9 Lucca, 15 Torè, 16 Magy, 17 Sibilli, 19 Birindelli, 20 Beratto, 77 Marsura

A disposizione: 22 Livieri, 25 Delic, 11 Cohenm 13 Swck, 18 Mastinu, 21 Quaini, 26 Masucci, 27 Gucherm, 28 Quinzo, 29 Cisco, 36 Piccinini. Allenatore: Luca D’Angelo

Perugia:22 Chichizola, 6 Segre, 8 Burrai, 9 De Luca, 10 Matos, 15 Dell’Orco, 28 Kouan, 30 Ferrarini, 32 Zanandrea, 39 Sgarbi, 44 Lisi.

A disposizione:1 Fulignati, 31 Megyeri, 3 Righetti, 4 Gyabuaa, 11 Murano, 13 Sounas, 14 Murgia, 16 Ghion, 17 Manneh, 19 Vanbaleghem, 20 Bianchimano, 49 Baldi. Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Gianpiero Miele della sezione di Nola

SECONDO TEMPO -

46'

PRIMO TEMPO

1' Si parte. Maglia bianca, pantaloni rossi e calzettoni bianchi per il Perugia, maglia nerazzurra, pantaloni e calzettoni nera per il Pisa. (Perugia con il classico 3-4-1-2 mentre il Pisa si schiera in campo 4-3-1-2)

2′ Il Pisa si rende subito pericoloso con una incursione e tiro fino poco distante dal palo difeso dal portiere biancorosso: palla di poco a lato

3′ Immediata la risposta del Grifo che con Lisi spresa una occasione d'oro arrivato davanti al portiere toscano.

10′ Ancora Perugia: De Luca di testa dopo un cross dentro l'area del Pis: ottima la risposta di Andrade

11' Goal del Pisa: Marsura entra in aula, punta Sgarbi, vince il duello e lascia partire un tiro perfetto all'angola della traversa.

19' Ancora Pisa e ancora Marsura: ottima punizione ma stavolta blocca Chichizola

20' Primo ammonito dell'incontro Beruatto del Pisa dopo fallo su Matos che tentata un contropiede

22' Illusione del pareggio per il Pareggio: fischiato fallo in attacco a De Luca che vanifica il colpo di testa con pallone in rete di Kouan L'arbritro ha sanzionato una spinta nei confronti di Beruatto del Pisa

23' AMMONITO KUAN DEL PERUGIA

IL GRIFO REAGISCE: al 25esimo De Luca di testa fa la sponda per Matos che cade ma la palla ritorna sui piedi di De Luca che tira fuori. Aòl 27esimo ancora l'attaccante perugino di testa ma la palla ancora una volta è distante dala rettangolo della porta toscana

30' Per la terza volta il Pisa reclama un presunto fallo di rigore: contatto di Kuan con Torè in area, ma per l'arbitro è tutto regolare

33' Partita vivace con il Perugia che continua a lottare e si spinge in avanti e il Pisa pronto a colpire di rimessa.

35' Punizione dai venti metri per il Perugia: Burrai calcia alle stelle

ADESSO PISA DOMINA, due occasioni: al 37' Birindelli spara alto e al 38' ancora l'ottimo Marsura si libera in area e spalle alla porta lancia partire un missile che però finisce fuoi

43' Ammonito il pisano Brindelli

45' Siamo arrivati in prossimità della fine del primo tempo, con il Pisa che avanza

45' Terminato il primo tempo senza minuti di recupero concessi.