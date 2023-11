Calcio serie C, Pineto - Perugia: la diretta della partita

39' Vasquez fugge sulla destra e serve al limite dell'area Santoro che con il piattone manda alto

33' gol del Perugia: Vasquez arma il destro, la respinta di Tonti è difettosa, si avventa sulla sfera Seghetti che realizza lo 0-1

20' su azione d'angolo colpo di testa di De Santis, Adamonis si allunga e ribatte

17' Iannoni si fa largo in area ma spara su Tonti in uscita

16' prova l'incornata Chakir su cross da destra, palla che sfila a lato

12' la punizione di Cancellieri dal vertice destro dell'area termina abbondamentemente sopra la traversa

5' ammonito Mezzoni per gioco scorretto

2' subito il Perugia al tiro con Bartolomei, bravo Tonti

Si comincia

Le formazioni ufficiali

PINETO (3-5-2): Tonti; Ingrosso, De Santis, Villa; Teraschi, Baggi, Amadio, Germinario, Foglia; Volpicelli, Chakir. A disp. Mercorelli, Grilli, Di Filippo, Evangelisti, Marafini, Borsoi, Della Quercia, Lombardi, Iaccarino, Macario, Ruggiero, Njambè, Gambale. All. Amaolo

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Morichelli, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Seghetti. A disp. Furlan, Dell’Orco, Souarè, Paz, Bozzolan, Torrasi, Acella, Giunti, Ricci F., Matos, Lisi, Cudrig. All. Mularoni (Baldini F. squalificato)

Davanti ad Adamonis ci sono Mezzoni, Morichelli, Vulikic e Cancellieri; Iannoni, Bartolomei e Kouan formano la cerniera di centrocampo; Santoro gioca alle spalle di Vasquez e Seghetti. Amaolo ripiega sul 3-5-2 con Volpicelli e Chakir di punta.

Vincere per tallonare Cesena e Torres

Una trasferta in riva all'Adriatico per restare in scia. Il Perugia, dopo aver perso l'imbattibilità in campionato con l'Ancona ed essere uscito dalla Coppa Italia è ripartito vincendo il derby contro il Gubbio. La missione adesso è quella di ritrovare la giusta continuità per sperare di accorciare dal duo di testa Torres - Cesena, con i romagnoli che hanno agganciato i sardi al comando dopo aver espugnato Chiavari nel recupero di giovedì scorso. Il prossimo ostacolo è un Pineto galvanizzato per due motivi: il primo riguarda lo stadio di casa Pavone Mariani, che riapre i battenti dopo un lungo periodo di ristrutturazione e che presenterà il tutto esaurito; il secondo l'entusiasmo derivante dalla classifica di tutto rispetto, un ottavo posto che significa piena zona playoff.

Le ultime sulla formazione, per quanto riguarda i biancoazzurri, dicono che Amaolo potrebbe ripiegare sul 3-5-2 viste le assenze a centrocampo. Di punta giocherebbero Volpicelli e Chakir.

I biancorossi invece, ancora orfani di Angella, non dovrebbero presentare sostanziali modifiche rispetto allo schieramento che ha affrontato e piegato il Gubbio nel turno precedente.

Perugia Today seguirà in diretta la partita in tempo reale a partire dalle 16:15 con commenti ed interviste al termine della stessa.

