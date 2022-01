Pianese - Tiferno: ulteriore rinvio causa Covid

Mentre tutti aspettavano di tornare in campo, ecco giungere alla vigila l'ufficialità: la partita tra Pianese e Tiferno è rinviata causa Covid a data da destinarsi. La gara, già rinviata lo scorso 17 dicembre per la presenza di alcune positività al Coronavirus nell'organico biancorosso e messa in calendario in prima battuta il 5 gennaio, ha subito dunque un ulteriore rinvio, con la comunicazione ufficiale arrivata dal Dipartimento Interregionale.

Bisognerà aspettare ancora, dunque, per vedere di nuovo il calcio dilettantistico in opera, con lo stop deciso fino al 22 gennaio e il nuovo calendario appena diramato nelle ultime ore.

Il Tiferno ha chiuso il 2021 a quota diciotto punti nel girone E di Serie D, con importanti novità arrivate sia a livello dirigenziale, con la nomina del nuovo presidente Mirko Armadori, sia dal mercato. Sono giunti a rinforzare le fila biancorosse tre attaccanti come Nicolò D’Urso, Riccardo Cappa e Antonio Martiniello, mentre a centrocampo è stato ingaggiato Duilio Evangelista.