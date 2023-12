Calcio serie C, Perugia - Vis Pesaro: la diretta della partita

10' ammonito Santoro per fallo su Di Paola

5' azione personale di Sylla che semima mezza difesa biancorossa ma il cui tiro sfila a lato

3' Paz aveva portato avanti il Perugia ma il gol viene annullato per fallo in attacco di Seghetti

0' e 42" Zagnoni finisce subito sul taccuino dell'arbitro per fallo su Iannoni

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Ricci, Seghetti, Matos. A disp.: Abibi, Furlan, Cancellieri, Bezziccheri, Dell'Orco, Acella, Cudrig, Lisi, Torrasi, Morichelli, Kouan, Mezzoni. All. Baldini

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino; Tonucci, Zagnoni, Zoia; Nina, Di Paola, Da Pozzo, Rossetti; Mamona, Pucciarelli; Sylla. A disp. Mariani, Fortin, Rossoni, Ceccacci, Peixoto, Karlsson, Loru, Mattioli, De Vries, Cusumano, Valdifiori, Iervolino, Gulli. All. Banchieri

Anche in questa circostanza le scelte dei due allenatori non sono esenti da sorprese. Baldini sulle fasce sceglie Paz e Bozzolan, mentre in attacco Matos gioca con Seghetti e Ricci. Confermato invece lo spostamento di Santoro in mediana. Sull'altro fronte Banchieri opta sulla trequarti per Mamona (e non De Vries) e Pucciarelli alle spalle di Sylla.

Continuare a vincere

Vietato staccare il piede dall'acceleratore. Il Cesena e il Pescara hanno fatto bottino pieno negli anticipi e dunque il Perugia si appresta a ricevere la visita della Vis Pesaro con il chiaro intento di vincere e (possibilmente) convincere. I due robonati successi del Delfino in pochi giorni lo hanno rilanciato in terza posizione e i biancorossi sono chiamati subito a rispondere anche per non perdere il contatto con la testa della classifica. In questo senso la missione è duplice e non può non essere portata a termine.

Non c'è nel Grifo Federico Vasquez, con Ryder Matos e Yeferson Paz recuperati. Baldini dovrebbe insistere sul 4-3-3 con i soliti ballottaggi sulle fasce (favoriti Mezzoni e Bozzolan) e con Santoro ancora in mediana con Bartolomei ed il rientrante Iannoni. In attacco spazio a Ricci e Lisi larghi e Seghetti al centro.

In casa Vis Banchieri dovrà rinunciare al portiere Filippo Neri, rimpiazzato da Polverino, ma riesce a convocare Mirko Valdifiori, acciaccato e probabilmente in panchina. De Vries e Pucciarelli dovrebbero agire alle spalle di Sylla.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro con commenti ed intervista dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

