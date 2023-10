Calcio serie C, Perugia - Virtus Entella: la diretta della partita

Nel giorno del quarantaseiesimo anniversario della scomparsa di Renato Curi lo stadio che porta il suo nome riaccende i riflettori per una delle partite di cartello del girone B. Il Perugia ospita la Virtus Entella, il cui rinvio del match contro il Cesena ha suscitato non poche discussioni. Così come non è piaciuto molto il pareggio dei biancorossi contro la Recanatese, che però in qualche modo va rivalutato in quanto la formazione marchgiana è andata ad espugnare ieri sera l'Adriatico. Sul piano delle risorse energetiche è chiaro che la squadra ligure parte avvantaggiata, ma questa che si presenta è un'occasione che va sfruttata: il Pescara ha perso, mentre la Torres non è andata oltre l'1-1 interno con la Spal. Obbligatorio vincere per accorciare le distanze.

Francesco Baldini non può disporre dei vari Cristian Dell'Orco e Christian Acella, ma può contare su tutto il resto della rosa. Alla fine dovrebbe spuntarla il modulo con il trequartista, con Santoro piazzato dietro Vasquez e Matos. Sulle fasce dovrebbero avere la meglio stavolta Paz e Bozzolan,.

In casa Entella invece Fabio Gallo era chiamato a scegliere sulla trequarti Nicola Mosti o Lorenzo Meazzi: è probabile che a spuntarla possa essere il primo in una formazione che potrebbe schierarsi a specchio con l'avversario.

Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro a partire dalle 20:45. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Matos. A disp. Furlan, Morichelli, Souare, Mezzoni, Cancellieri, Torrasi, Giunti, Bezziccheri, Ricci F., Seghetti, Lisi, Cudrig. All. Baldini F.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario; Corbari, Petermann, Tascone; Mosti; Santini, Zamparo. A disp. Paroni, Zappella, Kontek, Sadiki, Reali, Muller Cecchini, Siatounis, Lipani, Tomaselli, Banfi, Disanto, Clemenza, Faggioli. All. Gallo