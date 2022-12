Calcio serie B, Perugia - Venezia: la diretta della partita

Ora o mai più. Non è esatta un'espressione del genere dato che davanti c'è oltre un girone, ma quando i treni passano bisogna saltarci su. Senza esitazione. Il match che vede stasera il Perugia ospitare il Venezia profuma di ultima spiaggia: o si vince o si rischia di sprofondare ancora di più. Fabrizio Castori per questa partita potrà contare su Samuel Di Carmine, recuperato in extremis ma che difficilmente partirà titolare. Al di là di chi giocherà è arrivato il momento di tirare fuori tutto ciò che si ha: le prossime due gare saranno determinanti per il futuro di questa squadra anche in ottica calciomercato.

Sulla serata incombe il rischio nebbia: nelle aree circostanti la città la visibilità è molto ridotta, ma almeno per adesso non è a rischio il regolare svolgimento del match. In ogni caso noi di Perugia Today ci saremo e garantiremo la diretta minuto per minuto a partire dalle ore 20:30.