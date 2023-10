Calcio serie C, Perugia - Torres: la diretta della partita

Finisce senza reti un primo tempo tutt'altro che esaltante e con pochissime occasioni da gol. A rendersi più pericolosi sono gli ospiti, vicini al gol con un tiro dalla distanza di Kujabi su cui Furlan ha risposto presente. Per il Grifo partita difficile dato che i sardi chiudono efficacemente ogni spazio per poi affidarsi alle ripartenze, ben contenute tra l'altro. A più tardi per la cronaca della ripresa.

2' di recupero

40' ammonito Santoro per fallo su Fischnaller

35' sinistro improvviso di Kujabi, vola a deviare Furlan

33' la successiva punizione di Pelamatti termina alta

31' Mezzoni si fa prendere il tempo sulla destra da Scotto e lo strattona, giallo

27' Scotto prova la deviazione su corner, Furlan si fa trovare pronto

25' il trequartista della Torres commette un altro fallo sulla trequarti su Santoro e viene incredibilmente graziato

24' ammonito Mastinu per fallo su Kouan

21' angolo di Lisi, porova il destro al volo dal limite Bartolomei alto

19' Kouan vince un contrasto nell'area avversaria e va al tiro, evidentemente sbilenco

16' gioco piuttosto spezzettato in questa prima fase

11' inizia a piovere al Curi

6' Matos carica il destro, palla che sfiora il sette

2' subito Perugia in avanti: angolo di Lisi e tentativo di stacco di Mezzoni che non trova la porta

Iniziato il match. Perugia che attacca da destra a sinistra, verso la Curva Nord desolatamente vuota

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Lisi. A disp. Abibi, Morichelli, Souare, Paz, Cancellieri, Torrasi, Acella, Giunti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Seghetti, Cudrig, Vazquez. All. Baldini F.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Kujabi, Cester, Pelamatti; Mastinu; Scotto, Fischnaller. A disp. Garau, Siniega, Pinna, Verduci, Fabriani, Giorico, Masala, Lora, Nunziatini, Ruocco, Menabò, Sanat, Goglino. All. Greco A.

Scelte pressochè confermate in casa biancorossa: a destra Mezzoni vince il ballottaggio con Paz; confermato Santoro sulla trequarti alle spalle di Matos e Lisi; la Torres deve fare a meno in extremis dell'ex Liviero, al suo posto Pelamatti.

Scacco alla capolista cercasi

Arriva dunque il giorno del big match. Per il Perugia è sicuramente la prova più difficile quella che si prospetta oggi: fermare la corsa della Torres, che fino a questo momento ha vinto tutte le partite disputate, Coppa Italia compresa. Compito che si preannuncia difficile, visto che i sardi hanno stupito fino a questo momento per compattezza e concretezza pur non avendo grandi nomi in rosa, ma nello stesso tempo stimolante. Inoltre, per le note vicende, la Curva Nord non potrà essere al suo posto. Si affrontano le uniche due squadre imbattute nel girone e la vittoria di una di essere potrebbe rappresentare una spinta importante per il resto della stagione.

Francesco Baldini dovrà fare a meno soltanto di Marius Adamonis, con ancora due giornate di squalifica sul groppone, e Cristian Dell'Orco; per il resto le armi per lo sgambetto alla capolista ci sono tutte. Il tecnico ha studiato molto le mosse da mettere in campo oggi ed è altamente probabile che lo schema sia identico a quello utilizzato per vincere a Fermo viste le caratteristiche dell'avversario, che ha all'attivo il maggior numero di ripartenze del girone B.

Sull'altro fronte Alfonso Greco, che non snaturerà la propria squadra, denuncia la sola assenza di Adama Diakite (un curioso passato nel Madonna Alta per lui) ed è pronto a continuare a coltivare il sogno di un'intera città, Sassari.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 14 e i commenti dei protagonisti dalla sala stampa dello stadio Renato Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Matos, Lisi. A disp.: Abibi, Morichelli, Souare, Mezzoni, Cancellieri, Torrasi, Acella, Giunti, Bezziccheri, Ebnoutalib, Seghetti, Cudrig, Vazquez. All. Baldini

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Kujabi, Liviero; Mastinu; Scotto, Fischnaller. A disp.: Garau, Siniega, Pinna, Pelamatti, Verduci, Fabriani, Cester, Masala, Lora, Nunziatini, Ruocco, Menabò, Sanat, Goglino. All. Greco