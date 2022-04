Il Perugia esaurisce il riposo e torna ad allenarsi in vista del Pisa

La doppia trasferta di Crotone e Cittadella, che ha fruttato forse un bottino meno ricco di quanto ci si potesse aspettare, episodi aribtrali a parte, è stata logisticamente complicata. Squadra e staff tecnico sono rimasti in pratica una settimana lontano dalla città e dalle famiglie ed in occasione della giornata di ieri il tecnico Massimiliano Alvini ha concesso una giornata di completo relax. Tutti nuovamente in campo stamattina intorno alle 11 per riprendere la preparazione in vista del difficile match interno contro il Pisa rivelazione. Il vero avversario, come sempre, è il poco tempo a disposizione: fortunatamente quello di mercoledì scorso è stato l'ultimo turno infrasettimanale e questo potrebbe permettere alla squadra di allenarsi con maggiore serenità in vista del rush finale.

LE NEWS DALL'INFERMERIA - La battaglia del Tombolato ha lasciato il segno in due calciatori in particolare, vale a dire Cristian D'Urso, ex della sfida, e Christian Kouan. A saltare il match contro i nerazzurri toscani sarà sicuramente il primo, mentre sul secondo sussistono diverse riserve e bisognerà vedere domani cosa succederà. Alvini dal canto suo rischia di non poter schierare anche Gabriele Angella, che oggi ha lavorato a parte. Anche le condizioni del capitano andranno monitorate al meglio. Vanno verso il disco verde Simone Santoro, al rientro dalla squalifica, e Gabriele Ferrarini, oggi regolarmente in campo al Paolo Rossi.

LE POSSIBILI SCELTE TECNICHE - Il dubbio relativo ad Angella (anche lui ha scontato la sanzione comminatagli dal giudice sportivo) potrebbe indurre il tecnico toscano a riconfermare in blocco la difesa di mercoledì scorso, con Curado, Sgarbi e Zanandrea, che tuttavia potrebbe lasciare il posto a Dell'Orco. A centrocampo sulle corsie laterali sono in predicato di giocare Falzerano e Lisi, mentre in mezzo Segre e Burrai. Davanti Santoro potrebbe essere impiegato sulla trequarti alle spalle di Matos e De Luca.

DOMANI LE ULTIME PROVE - Nella mattinata di domani (ore 11) si svolgerà la rifinitura mentre alle 12:45 Alvini terrà la sua tradizionale conferenza stampa pre gara, durante la quale presumibilmente verranno sciolte le ultime incertezze riguardo gli acciaccati.