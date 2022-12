Calcio serie B, Perugia - Spal: la diretta della partita

30' punizione di Bartolomei dal lato corto dell'area, Alfonso deve alzare in corner

29' primo giallo della gara all'indirizzo di Varnier che atterra Melchiorri sull'out di sinistra

23' Kouan recupera palla sulla sinistra, il suo traversone però è troppo sul portiere che può bloccare senza affanni

17' punizione di Esposito dalla lunga distanza, Gori blocca senza problemi

16' Moncini è costretto al cambio per infortunio: dentro al suo posto La Mantia

8' Zanellato da destra pennella un traversone dove appostato, all'altezza del secondo alo, è Tripaldelli che colpisce di testa. Gori è bravo a non farsi sorprendere

Partiti

15:00 - Osservato un minuto di silenzio per commemorare i quattro giovani prematuramente scomparsi in Altotevere nei giorni scorsi

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Rosi, Curado, Sgarbi; Casasola, Santoro, Bartolomei, Paz; Kouan; Melchiorri, Olivieri. A disp.: Furlan, Abibi, Vulikic, Angella, Lisi, Beghetto, Luperini, Iannoni, Vulic, Di Serio, Strizzolo. All. Castori

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Tunjov, Zanellato, Esposito, Proia, Tripaldelli; Moncini, Finotto. A disp. Thiam, Fiordaliso, Dalle Mura, Valzania, Arena, La Mantia, Prati, Celia, Murgia, Rauti, Maistro, Rabbi. All. De Rossi

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Turnover ma non troppo per Castori, che lascia a riposo Dell'Orco e schiera Rosi nel trio difensivo completato da Curado e Sgarbi. Non cambiano le cose a centrocampo e sulla trequarti, mentre in attacco torna Olivieri in coppia con Melchiorri. Nella Spal è Tunjov a spuntarla come quinto di destra, davanti giocano, nel 3-5-2 di De Rossi, che rinuncia dunque al trequartista, Moncini e Finotto.

L'ultimo score parla di tre risultati utili consecutivi e cinque punti all'attivo ma non basta. Il Perugia, complici qualche exploit inaspettato del Venezia, è ancora inchiodato sul fondo della classifica ma questo non deve rappresentare un problema, almeno per ora: la squadra di Fabrizio Castori ha dimostrato di aver trovato quella compattezza e quell'identità che fino a poche settimane fa mai si erano viste. Non resta che proseguire su questa strada, possibilmente aggiungendo una cosa fondamentale, il risultato pieno. L'occasione è di quelle propizie: al Curi arriva una Spal in difficoltà, a secco da cinque turni e con tre sconfitte di fila sul groppone. In poche parole è arrivato il momento di dare una convinta accelerata al percorso.

Castori, come è noto, non potrà contare su Samuel Di Carmine, infortunatosi a Cosenza (due le partite che il bomber dovrà saltare), così come si vari Ryder Matos e Aljaz Struna, De Rossi invece non avrà a disposizione Lorenzo Dickmann, squalificato, e Alberto Almici, squalificato.

Ci sono comunque tutti gli ingredienti per una partita che sarà intensa e si giocherà in un clima da battaglia, sportivamente parlando: la seguiremo in diretta minuto per minuto a partire dalle ore 15.