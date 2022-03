Perugia - Spal, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Neanche il tempo di rifiatare ed il Perugia, a causa di questo calendario che definire folle è un eufemismo, torna in campo. I biancorossi domani ospiteranno la Spal, formazione che a dispetto della classifica può comunque vantare un ottimo organico, almeno sulla carta, ma non vogliono distrarsi: la zona playoff è lì ad un passo e mollare la presa sarebbe un peccato.

Vediamo in sintesi la situazione sia a Perugia che a Ferrara.

QUI PERUGIA - Massimiliano Alvini non ha tenuto la tradizionale conferenza pre gara e si è limitato a far svolgere una rifinitura questo pomeriggio a porte chiuse, da poco terminata. Ha fatto una comparsata breve, limitando aad effettuare qualche giro di campo, Aleandro Rosi, che domani ovviamente non verrà convocato. Ci saranno tutti gli altri, compreso Christian Kouan, che ha scontato la squalifica. Il tecnico cambierà alcune pedine visto le partite ravvicinate: in porta Chichizola, in difesa Sgarbi, Curado (che potrebbe far rifiatare capitan Angella) e Dell'Orco; a centrocampo Ferrarini (favorito su Falzerano), Kouan (che potrebbe dare il cambio a Segre), Burrai, Santoro e Lisi; davanti Matos e De Luca. Possibile dunque rivedere il 3-5-2 in linea.

QUI SPAL - Roberto Venturato ha annunciato di dover fare a meno di otto uomini: ai lungodegenti Ellertson e Finotto si aggiungono i vari Vicari, Mancosu, Viviani, ed ultimi della serie Tripaldelli e Giuseppe Rossi. Ecco che l'ex tecnico del Cittadella potrebbe optare per il 4-3-1-2 con Alfonso in porta; Dickmnann, Meccariello, Capradossi e Celia in difesa; Zanellato, Espositom, Da Riva (o Mora) in mediana; Crociata (o Pinato) alle spalle degli ex Vido e Melchiorri, favorito su Colombo.

DOVE SEGUIRE LA GARA - Perugia - Spal sarà visibile alle 18:30 su Dazn o su Sky.