Calcio serie C, Perugia - Sestri Levante: la diretta della partita

Al Curi è sfida inedita sotto molteplici punti di vista. Il primo è quello dell'avversario che si presenterà in Umbria, quel Sestri Levante che vuole migliorare la propria classifica; il secondo quello dell'arbitro, la signora Marotta di Sapri. E' la prima volta che una donna dirigerà una partita casalinga dei biancorossi.

Si spera naturalmente che la cosa porti bene a questi ultimi, ancora imbattuti ma a secco di vittorie da tre turni: servirà imporre il proprio gioco e la propria identità da subito per conquistare un risultato divenuto oramai indispensabile.

Francesco Baldini è alle prese con l'assenza di Federico Ricci, non convocato per problemi fisici; c'è invece Yeferson Paz, che a gara in corso potrebbe anche tornare utile. Sull'altro fronte Barilari deve rinunciare a Matteo Cericola e Giordano Conti.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Santoro, Bartolomei, Kouan; Matos, Vazquez, Lisi. A disp. Furlan, Abibi, Morichelli, Dell’Orco, Cancellieri, Ebnoutalib, Paz, Giunti, Acella, Torrasi, Seghetti, Iannoni, Bezziccheri, Cudrig. All. Baldini

SESTRI LEVANTE (4-1-4-1): Anacoura; Pane, Oliana, Regini, Furno; Raggio Garibaldi; Parlanti, Candiano, Troiano, Gala; Busatto. A disp. Raspa, Sias, Nenci, Grosso, Podda, Ghigliotti, Masini, Grilli, Forte, Toci. All. Barilari