Calcio serie B, il Perugia sprofonda ancora al Curi: il Cittadella è più scaltro e vince 2-0

Finisce così. Il Perugia rimedia l'ennesima sconfitta casalinga di questo campionato e solo i risultati delle altre lo tengono ancora ad una distanza non insormontabile. Preoccupa l'assenza di gioco e soprattutto di mordente, qualità indispensabili per una squadra che vuole tirarsi fuori da una situazione negativa. Il Cittadella dal canto suo ha fatto quello che ha dovuto e si è meritatamente aggiudicato il confronto. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo impegno.

95' il Cittadella chiude la partita: Magrassi approfitta di una respinta corta della difesa e mette in ghiaccio il risultato

93' sventola di Mazzocco, Gori deve metterci una pezza

91' chance per il Grifo, che ha il pallone buono ma la sua rovesciata è preda di Kastrati

87' nel Perugia Olivieri subentra a Bartolomei

82' fuori nel Cittadella Beretta, che se la prende forse troppo comoda, dentra Tounkara

72' nel Cittadella entra Magrassi per Antonucci

71' nel Perugia c'è Beghetto al posto di Paz

64' Castori cambia l'attacco: Di Carmine subentra a Melchiorri e Di Serio a Strizzolo

57' due cambi per il Citta: entrano Mattioli e Mazzocco rispettivamente per Cassandro e Mastrantonio

50' il gioco si ferma per commemorare Renato Curi, scomparso esattamente 45 anni fa. Applausi di tutto lo stadio e brividi

48' Perticone strattona Melchiorri e viene ammonito

Riparte il match con un cambio: Kouan al posto di Sgarbi

Duplice fischio di Minelli. Il Perugia va al riposo sotto di un gol e di un uomo (doppio giallo a Iannoni in chiusura di frazione) contro un Cittadella deciso a prendere in mano il pallino del gioco. Biancorossi che evidenziano vecchi difetti: manovra disorganica e pericolosità molto, molto limitata. Serve un cambio di passo, ma non sarà facile: a più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

1' di recupero

45' il Perugia deve giocare almeno un tempo in dieci: Iannoni commette fallo su Pavan e si vede recapitare il secondo giallo. Decisione alquanto discutibile

29' cui prova Melchiorri dal limite, Kastrati ha gioco facile

25' ammonito Cassandro per fallo su Paz

21' Strizzolo ha la possibilità di colpire ma tergiversa troppo e il suo tiro si perde sul fondo

16' Iannoni sgambetta Cassandro e si prende il primo giallo della gara

14' Mastrantonio ci prova dalla distanza, palla che sibila a lato e mette i brividi

12' il Cittadella passa in vantaggio: Varela crossa con troppa libertà da destra, palla a Beretta che si gira ed infila senza troppa difficoltà

8' Antonucci ha la palla buona per sbloccare il risultato a centro area, la chiusura di Dell'Orco è provvidenziale

5' Casasola pennella un traversone che Luperini prova a girare verso la porta, la traiettoria è però centrale

45'' subito contropiede per gli ospiti, prova finalizzarlo Beretta ma la sua conclusione dal limite è fiacca e Gori ha buon gioco

Si comincia

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni, Bartolomei, Luperini, Paz; Melchiorri, Strizzolo. A disp.: Moro, Vulikic, Baldi Leon, Righetti, Beghetto, Lisi, Vulic, Kouan, Di Serio, Olivieri, Di Carmine. All. Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Visentin, Donnarumma; Pavan, Mastrantonio, Cassandro; Varela; Beretta, Antonucci. A disp.: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Mattioli, Frare, Ciriello, Carriero, Mazzocco, Danzi, Magrassi, Tounkara. All. Gorini

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto confermato tra le fila biancorosse: Castori dà nuovamente fiducia all'undici che ha sbancato il Granillo con la sola eccezione di Luperini, che rileva lo squalficato Santoro. Gorini invece recupera Danzi ma non può schierarlo dal 1' e, complice anche la lunga squalifica che ha colpito Branca è costretto a modificare parzialmente il sistema di gioco: Varela gioca alle spalle di Beretta e Antonucci.

I risultati di ieri hanno creato una ghiotta opportunità: quella di riavvicinare sensibilmente la zona salvezza. L’ostacolo però è di quelli duri, vale a dire quel Cittadella che spesso e volentieri è venuto a fare bottino pieno al Curi e che non vince da sei giornate; i biancorossi dal canto loro non possono permettersi di avere paura e devono esibire lo stesso mordente che hanno fatto vedere a Reggio Calabria, dove hanno saputo condurre in porto la partita in modo magistrale malgrado l’inferiorità numerica. Anche per una motivazione: proprio domani ricorre l’anniversario numero 45 della scomparsa di Renato Curi e a tal proposito al minuto 50 il gioco si fermerà per ricordare questo sfortunatissimo giocatore. Perugia Today seguirà in tempo reale questa giornata a partire dalle ore 16:15.