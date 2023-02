Calcio serie B, deviazione beffarda e il Perugia cade ad Ascoli

Termina qui il match del Del Duca. Il Perugia non demerita ma viene sconfitto 1-0 da un Ascoli abile a trovare l'episodio favorevole, un tiro di Collocolo deviato da Bartolomei sul quale Gori non può farci nulla. I biancorossi non hanno demeritato tentando di fare la loro partita, ma hanno palesato alcune imprecisioni in fase di impostazione; in ogni caso, ai punti, la sconfitta non è giusta, ma purtroppo contano i gol. La classifica dice quintultimo posto, ad un punto dalla salvezza, e sabato prossimo sarà derby. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta, buon proseguimento di serata.

93' ammonito Angella per fallo su Mendes

5' di recupero

85' nel Grifo Cancellieri subentra a Lisi

84' Casasola si destreggia sulla destra e pesca a centro area Capezzi, la cui battuta al volo termina a lato di un soffio

82' Mendes ci prova dalla distanza, palla centrale

80' nell'Ascoli c'è Giordano al posto di Falasco

73' risponde Breda con tre cambi contemporanei: Giovane per Caligara, Mendes per Gondo ed Eramo per Buchel

70' nel Perugia Ekong e Capezzi rimpiazzano rispettivamente Di Carmine e Iannoni

63' ammonito Buchel per fallo su Angella

62' nel Perugia c'è Luperini al posto di Kouan

60' Ascoli in vantaggio: Caligara da destra mette in mezzo, Bartolomei tocca corto, arriva a rimorchio Collcolo il cui tiro, complice una deviazione assassina, si infila in rete

59' prima sostituzione nell'Ascoli: esce Falzerano entra Marsura

53' destro a giro di Collocolo, blocca centralmente Gori

51' chance per il Perugia: il velo di Kouan libera alla conclusione Lisi di prima intenzione, Leali deve metterci una pezza

Si riparte

Un cambio in avvio di ripresa nel Perugia: dentro Olivieri fuori Matos

Finisce sullo 0-0 un primo tempo tutt'altro che esaltante, come del resto poteva essere nelle previsioni. L'Ascoli ha tentato in avvio di imporre la propria aggrssività ma il Perugia è stato ben attento dietro e pronto a ripartire, difettando però spesso nell'ultimo passaggio. Match comunque apertissimo. A più tardi per la cronaca del secondo tempo.

concessi 2' di recupero

42' punizione di Bartolomei che sorvola ampiamente la traversa

38' giallo per Collocolo per fallo su Lisi

35' Matos dalla linea di fondo attende l'inserimento a rimorchio di Kouan che calcia alto

32' rasoterra di Colloccolo dalla distanza, blocca a terra Gori

28' ammonito Caligara per gioco falloso ai danni di Kouan e Bellusci per proteste

27' punizione di Bartolomei in direzione Di Carmine, strattonato da un avversario. Il silent check non decreta un rigore che poteva starci

11' Botteghin tenta lo stacco sugli sviluppi di una punizione scodellata da destra, Gori blocca centralmente

Inizia il match del Del Duca

Squadre schierate sul terreno di gioco

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Falzerano; Forte, Gondo. A disp.: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Marsura, Donati, Giordano, Eramo, Proia, Giovane, Tavcar, Mendes. All. Breda

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Casasola, Iannoni, Bartolomei, Lisi; Kouan; Matos, Di Carmine. A disp.: Furlan, Abibi, Rosi, Cancellieri, Vulikic, Vulic, Olivieri, Luperini, Ekong, Paz, Di Serio, Capezzi. All. Castori

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Qualche sorpresa nell'undici di Castori: in difesa in posizione centrale c'è Angella, che dopo mesi ritrova la titolarità; in attacco Matos viene schierato dal 1' in coppia con Di Carmine con Kouan alle loro spalle. Breda alla fine opta per la difesa a quattro e il trequartista, con Falzerano dietro Forte e Gondo.

Un "quasi"derby per continuare la scalata. Il Perugia, reduce da due convincenti vittorie consecutive, tra l'altro senza gol al passivo, si prepara a scendere in campo al Del Duca contro un Ascoli ferito, ma che ha ricompattato i ranghi dopo l'avvento in panchina di Roberto Breda. E' proprio l'incognita derivata dal cambio di allenatore a tenere in allarme l'ambiente biancorosso: Fabrizio Castori, che conosce bene l'ambiente essendo stato protagonista 12 anni fa di una grande impresa, teme proprio la voglia di rivalsa dei bianconeri, una volta vittoriosi nelle ultime 12 uscite, e ha avuto il suo bel daffare per tenere sulla corda il gruppo.

Non ci sarà come è noto Simone Santoro, squalificato ma fresco di rinnovo contrattuale; out anche Aljaz Struna, non ritenuto ancora idoneo alla convocazione, mentre il tecnico può contare sui recuperati Cristian Dell'Orco, di ritorno dal turno di stop imposto dal giudice sportivo, e Marco Olivieri, pronto a far male all'avversario.

Seguite la diretta in tempo reale dell'incontro su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.