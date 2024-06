Perugia, Sciurpa pronto a tornare a far sentire la propria voce

Mentre i tempi della concessione dell'omologa del Tribunale circa l'abbattimento del debito contratto in epoca Covid si allungano (si parla di fine giugno) si fa un gran parlare in città delle intenzioni di Claudio Sciurpa, da mesi impegnato nella costituzione di una cordata in grado di rilevare il Perugia Calcio.

Difficile capire come stiano effettivamente le cose: dopo il faccia a faccia dello scorso 25 di aprile qualche contatto c'è stato, ma soltanto a livello informale, inframmezzato dalle parole dell'imprenditore di Castiglione Del Lago al TGR, che aveva posto una sorta di aut aut a Massimiliano Santopadre. Da allora poco o nulla, con l'ambiente sempre pronto a surriscaldarsi.

Ebbene, qualche novità di rilievo potrebbe emergere questa sera, quando l'amministratore unico di Vitakraft ed ex patron di RPA Perugia interverrà in diretta a "Fuori Campo", la trasmissione in onda questa sera su Umbria Tv a partire dalle ore 21:30 e condotta da Riccardo Marioni, presumibilmente per fare il punto della situazione.

Ospiti in studio saranno l'avv. Stefano Guerrieri, l'avv e scrittore Nicola Mucci, l'esperto di comunicazione Mario Sereni; in collegamento l'ex pm Giuliano Mignini, i giornalisti Clero Bertoldi, Marco Taccucci e Remo Gasperini, da Milano Nicola Binda della Gazzetta dello Sport.