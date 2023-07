Calcio serie B, Perugia: il test in famiglia termina 5-2 per i rossi

Sette gol e diverse buone indicazioni, specie in attacco. Francesco Baldini sta cercando di plasmare il Perugia secondo quelle che sono le sue idee e la prima occasione di questa nuova stagione è stato il test in famiglia organizzato nel tardo pomeriggio odierno, ben sapendo che la rosa attuale potrebbe essere soltanto provvisoria. Per la cronaca ha vinto 5-2 la squadra in maglia rossa, composta dai giocatori più esperti contro quella blu, che annoverava in massima parte quei ragazzi provenienti dal settore giovanile che stanno svolgendo la preparazione agli ordini del tecnico di Massa.

Un protagonista su tutti

Il giocatore che si è distinto è sicuramente Giuseppe Di Serio, schierato al centro del tridente. L'attaccante trentino ha realizzato quattro gol e ha dimostrato un buono stato di forma; da applausi tra i blu la prova di Alessandro Seghetti, autore di entrambe le reti. Grandi consensi tra il pubblico per la seconda, veramente di ottima fattura.

Il match in pillole

Entrambe le squadre in campo erano schierate con il 4-3-3. La disposizione dei rossi era la seguente: Abibi in porta; Luperini (che ha ricoperto nel primo tempo l'inedito ruolo di terzino destro), Curado, Vulikic e Cancellieri in difesa; Iannoni, Bartolomei e Santoro a centrocampo; Matos, Di Serio e Lisi in attacco.

Che Di Serio abbia fame di gol lo si capisce già dopo pochi minuti quando chiama Furlan ad un difficile intervento in uscita; il portiere si oppone poco dopo anche a Bartolomei. Nulla può invece al minuto 19', quando devia sotto misura verso la porta una punizione di Bartolomei. Il raddoppio alla mezzora sempre con il numero 20, abile a girare in porta un cross di Matos, che aveva colpito un palo pochi istanti prima. La prima frazione, durata 35', si chiude dunque sul 2-0 per i rossi.

Nella ripresa i blu spingono e trovano l'occasione per tornare in gara dopo 6' quando Angella commette fallo in area su Polizzi. Perfetta la trasformazione di Seghetti. Al 13' Cicioni ferma irregolarmente Kouan e anche i rossi usufruiscono della massima punizione: dal dischetto Di Serio fa centro. I giovani si dimostrano mai domi e al 23' Seghetti si rende protagonista di un'autentica prodezza con un bellissimo slalom in area terminato con un sinistro preciso all'angolino. A ristabilire le distanze, al 26' è ancora Di Serio che schiaccia di testa a centro area in completa solitudine. La quinta rete di Ebnoutalib, abile a ribadire in gol su una respinta difettosa di Moro su punizione di Bartolomei, fissa il risultato sul definitivo 5-2.

Al test non ha preso parte Cristian Dell'Orco, ancora in fase di rieducazione, mentre c'è stato spazio anche per l'ultimo arrivato Andrea Bozzolan, ancora in attesa di ufficializzazione, che ha mostrato buone doti specialmente in fase di spinta. Ci sarà tempo per vederlo all'opera.

Tabellino

PERUGIA ROSSO (1° TEMPO): Abibi, Luperini, Cancellieri, Bartolomei, Vulikic, Curado, Matos, Iannoni, Di Serio, Santoro, Lisi. All. Baldini

PERUGIA ROSSO (2° TEMPO): Abibi, Curado (18’ st Bozzolan), Cancellieri, Bartolomei, Vulikic, Angella, Matos, Luperini, Di Serio, Kouan, Ebnoutalib.

PERUGIA BLU: Furlan (1’ st Moro), Viti, Lickunas, Patrignani, Souarè, Cicioni, Seghetti, Giunti, Sulejmani, Polizzi, Manneh. All. Baldini

RETI: 19’ pt, 30’ pt, 14’ st (rig.), 26’ st Di Serio, 7’ st (rig.) e 23’ st Seghetti, 32’ st Ebnoutalib