Calcio serie B, il Perugia riprende gli allenamenti in vista dei playoff

Un piccolo antipasto c'era già stato sabato prossimo, il giorno dopo la grande impresa, con la seduta di scarico riservata a chi non aveva giocato o è subentrato, per oggi pomeriggio alle 16 invece è stata programmata la ripresa vera e propria. Il Perugia è entrato dunque ufficialmente in clima playoff dopo la qualificazione strappata in extremis grazie soprattutto ad una prestazione sopra le righe contro un Monza che si era presentato al Curi convinto, come comprensibile che fosse, di festeggiare la serie A, e della caduta interna del Frosinone contro il Pisa.

Ma è stato soprattutto un successo, checchesenedica, voluto da tutta una squadra, un allenatore ed una società che era rimasta sempre sul pezzo, malgrado alcune critiche post derby siano state alquanto ingenerose. Si dice spesso che "i cavalli si vedano all'arrivo" e così è stato: una parte piuttosto consistente della città - ovviamente il discorso non vale per i tifosi della nord, sempre esemplari - ha perso l'ennesima occasione per comportarsi seriamente non presentarsi allo stadio magari dando retta alle chiacchiere che circolavano sui social che volevano questa partita dall'esito già scontato e hanno fatto sì che le due tifoserie siano equamente suddivise o quasi. Ergo, l'1-0 che ne è conseguito non è che una rivincita totale di tutte le componenti sopra menzionate verso chi per partito preso non vuole bene a questa squadra.

PLAYOFF, LA FORMULA E QUANDO SI GIOCA - Il Perugia, essendo giunto ottavo, dovrà fronteggiare la quinta della classe, il Brescia, che avrà ovviamente il vantaggio del fattore campo. Ciò significa che in caso di parità si giocheranno i supplementari e se essa persisterà saranno le rondinelle a passare il turno in virtù del loro piazzamento migliore. In semfinale ci sarà nuovamente la sfida con il Monza (andata in casa, ritorno in trasferta).

DAL CAMPO - Oggi pomeriggio come detto, si è svolta la ripresa a porte aperte. Partendo dalle buone notizie è tornato a disposizione di Alvini Gabriele Angella dopo l'intervento al menisco e sarà utilizzabile a Benevento, mentre ci sono dubbi sugli altri compagni di reparto, ovvero Aleandro Rosi (differenziato con Manuel De Luca), Cristian Dell'Orco e Marcos Curado (entrambi assenti e rimasti in palestra). Situazione non certamente migliore negli altri reparti: Francesco Lisi ha dovuto dare forfait dopo pochi minuti venerdì sera e oggi non si è allenato al pari di Andrea Ghion, che già da settimana scorsa non è al top ed infine Ryder Matos, che contro i brianzoli ha rimediato un colpo ad un braccio che gli è costato la sostituzione. Insomma, ben sei situazioni da monitorare e che non lasciano del tutto tranquillo il tecnico.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA - Domani si replica alle quattro del pomeriggio, mentre la marcia di avvicinamento alla partita vedrà esclusivamente sedute mattutine.