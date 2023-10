Calcio, il Perugia stasera in campo nel ricordo di Renato Curi

Quella del 30 ottobre è sempre una data importante per Perugia, sia squadra che città. Ricorre oggi infatti il quarantaseiesimo anniversario della scomparsa di Renato Curi, avvenuta nel 1977 nel corso dell match di campionato contro la Juventus, terminato per la cronaca 0-0.

Pioveva molto quel giorno e alle ore 15:34, cinque minuti dopo l'inizio del secondo tempo, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Renato fece uno scatto per tentare di raggiungere il pallone ma si accasciò a terra dopo pochi metri. Morì poco dopo. Lo stadio, che all'epoca di chiamava Comunale di Pian Di Massiano, venne a lui intitolato poco tempo dopo, precisamente il 26 di novembre.

Aveva solo 24 anni, ma i valori che lui ha lasciato, come la generosità (Renato quella partita aveva anche rischiato di non poterla giocare ma non si era perso d'animo e in extremis era riuscito a recuperare) e l'attaccamento alla maglia, sono ancora oggi ricordati da tutti.

Le iniziative in programma

Si inizierà stasera, nel corso della partita tra il Perugia e la Virtus Entella: al 5' della ripresa il gioco, previo consenso dell'arbitro, verrà interrotto per commemorare il momento esatto in cui è avvenuta questa tragedia.

Domani invece, alle ore 17:30, alla presenza di di squadra, staff tecnico e dirigenza del Perugia Calcio oltre a quella dei familiari, amici ed ex compagni di squadra, verrà celebrata come ogni anno, nel piazzale antistante l'ingresso agli spogliatoi, la santa messa. Il compito spetterà come di consueto a Padre Mauro Angelini.