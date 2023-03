Calcio serie B, Perugia - Reggina verrà recuperata il 5 aprile

Finalmente Perugia - Reggina, match che si sarebbe dovuto disputare sabato scorso allo stadio Renato Curi ma rinviata per motivi di sicurezza a causa del sisma che ha interessato la provincia del capoluogo, ha una data di recupero. La Lega ha annunciato che si tornerà in campo mercoledì 5 aprile alle ore 20:15; cade dunque in maniera definitiva l'ipotesi di giocare durante la sosta del 25/26 marzo a causa del diniego della società calabrese che dovrà far fronte a diversi giocatori convocati dalle varie nazionali.

Contestualmente è stata riprogrammata anche Perugia - Frosinone, che si disputerà sabato 1 aprile alle ore 16:15 e non più sabato 2 allo stesso orario come era stato stabilito inizialmente.

Di seguito la nota diffusa dalla Lega di serie B:

"Campionato Serie BKT 2022/2023

Parziale modifica programma 12ª giornata di ritorno e contestuale recupero gara PERUGIA – REGGINA (10ª giornata di ritorno)

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, a parziale modifica del C.U. LNPB n. 83 del 20 gennaio 2023;

in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

stabilisce che il programma della 12ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2022/2023 sia ridefinito come segue:

12ª giornata di ritorno Sabato 1 aprile 2023 ore 16.15 PERUGIA – FROSINONE (anziché Domenica 2 aprile 2023, ore 16.15)

inoltre preso atto del C.U. LNPB n. 114 del 10 marzo u.s.;

sentite le società coinvolte; visto l’art. 28.1 dello Statuto LNPB;

dispone che il recupero della gara Perugia-Reggina, valida per la 10ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2022/2023, sia programmato come segue: Mercoledì 5 aprile 2023 PERUGIA - REGGINA ore 20.15

Pubblicato in Milano il 13 marzo 2023

Il Presidente Avv. Mauro Balata".